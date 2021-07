McMillan bude stálým koučem basketbalistů Atlanty

McMillan vystřídal na jaře odvolaného Lloyda Pierce, pod jehož vedením Atlanta v této sezoně NBA vyhrála 14 z 34 zápasů. McMillan ve zbytku základní části zvítězil s týmem v 27 z 38 duelů a Hawks po čtyřech letech postoupili do play off. V něm Trae Young a spol. došli až do semifinále, ve kterém vypadli v šesti zápasech s favorizovaným Milwaukee.

Šestapadesátiletý McMillan v minulosti koučoval Seattle, Portland a Indianu. Do Atlanty přišel jako asistent loni v listopadu. V roli asistenta výběru USA se podílel na olympijských triumfech v Pekingu a Londýně.