Šéf WADA je přesvědčen, že Rusové zpřístupní moskevskou laboratoř

Prezident Světové antidopingové agentury WADA Craig Reedie je přesvědčen, že Rusové umožní delegaci WADA přístup do moskevské laboratoře. Neočekává komplikace, před kterými nedávno varoval šéf ruské agentury RUSADA Jurij Ganus. Delegace WADA se do Ruska chystá 28. listopadu, návštěva laboratoře by se měla uskutečnit o dva nebo tři týdny později.