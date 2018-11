Nová doba! Slavný biatlonista na videu odhalil svéráznou metodu v přípravě

„Starý způsob tréninku se zátěží, ale v novém formátu," napsal Šipulin na sítě a pobavil tak fanoušky už před startem sezony, která pro něj bude specifická kvůli problémům v letním období.

Zanedlouho tříletý synek Dima zapřáhl tátu a jelo se. V lesním tichu olympijský vítěz netradičně spojil užitečné s nepříjemným. Zábavu pro potomka, jemuž se tažení na šňůře zjevně zamlouvalo, s vlastní těžkou přípravou na další zimní bitvy.

Stranou už dříve hodil letní úvahy o konci kariéry, ale i vzhledem ke zdravotním problémům se nestačil nachystat na úvod zimy. Rozhodně vynechá úvodní díl SP v Pokljuce (od 2. prosince).

Začátek v IBU Cupu

I kontrolní testy reprezentantů vypouštěl po debatách s koučem národního týmu Anatolijem Chovancevem i osobním trenérem Andrejem Krjučkovem. „Oba se shodli, že bych nezajel na úrovni s ostatními," líčí pro ruská média bratr hvězdné Anastasie Kuzminové.

Sám se zatím hodlá zaměřit na trénink a na starty v závodech nižší kategorie. "Pokud to tělo dovolí, zkusím IBU Cup," nastiňuje Šipulin opatrně s tím, že by pak ještě startoval v domácích závodech, které s ohledem na dřívější trable s ruským dopingem nejsou zařazeny do mezinárodních seriálů.

O vstupu do SP zatím nemluví. „Mohl bych jet, ale mám osobní kvótu pro seriál, a jít do toho s tím, že budu třicátý či čtyřicátý, mě nenaplňuje. Potřebuju být konkurenceschopný," pokračuje jednatřicetiletý biatlonista.

„Zůstává v rezervním týmu, ale pak všechno vyhraje," odvážně vyjádřil přesvědčení ruský sportovní komentátor Dmitrij Gubernijev.