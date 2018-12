Fourcade je nezastavitelný, srdcem lze vsadit na Vítkovou, míní bookmaker

Největším favoritem Světového poháru je mezi muži každopádně i letos fenomenální Francouz Martin Fourcade (1,3:1), kterého může „otravovat" snad jedině Nor Johannes Thingnes Boe (3,5:1). Mezi ženami je situace o poznání vyrovnanější, o křišťálový globus se bude přetahovat trio Laura Dahlmeierová (4,15:1), Anastasia Kuzminová (3,8:1) a největší favoritkou je obhájkyně Kaisa Mäkäräinenová (3,35:1).

V loňském roce se z české reprezentace nejvíce dařilo Veronice Vítkové, která si z olympiády přivezla individuální bronz a v celkovém pořadí Světového poháru obsadila solidní osmé místo. Právě Vítková by měla držet prapor tuzemského biatlonu nejvýše i letos, když s kurzem 30:1 patří do top 10 největších favoritek seriálu.

V nejlepší trojici těžko hledat favoritku

„Mezi ženami bude Světový pohár bitvou o každý bod. V nejlepší trojici těžko hledat favoritku, nejkomplexnější biatlonistkou je asi Němka Dahlmaierová, kterou ale trápí zdraví, Kuzminová se občas potýká s nevyrovnaností, Mäkäräinenová zase umí selhat při střelbě. V takové situaci se vyplatí zvolit vyšší kurs, tedy Dahlmeierovou," míní Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Nebo vsadit srdcem, třeba Vítkovou do třetího místa s kurzem 10:1. Veronika je v ideálním věku, ví, že má na víc a změny v trenérském týmu by ji mohly nakopnout. Stejně tak jí mohlo odlehnout poté, co z týmu patrně definitivně vypadla Koukalová. Jejich vztahy byly asi ještě o trochu horší než špatné," říká Hanák.

Krčmář má nejvyšší čas přeskočit svého učitele

Mezi muži je situace o poznání jednodušší. Dá se předpokládat, že většinu bodů opět posbírá nezastavitelný Fourcade a ostatní budou vděční za každé jeho zaváhání. V celkovém pořadí SP má z českého výběru největší důvěru bookmakerů Ondřej Moravec (200:1) a Michal Krčmář (250:1).

„Moravec má mraky zkušeností, solidní výsledky se od něj dají očekávat. Krčmář už má ale nejvyšší čas svého učitele přeskočit. I on už něco odzávodil, s olympijským stříbrem v šuplíku by mu sebevědomí chybět nemělo. Sázka, že v kurzu 1,9:1 letos Moravce 'skočí', může být zajímavou volbou," doporučuje Hanák.