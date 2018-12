Slovenská biatlonistka nezvládla tlak a chybovala. Fanoušci jí za to spílají

Když Kuzminová vyslala na trať Poliakovou, měly Slovenky na prvním místě náskok 20,5 sekundy před francouzskou štafetou. Devětadvacetiletá biatlonistka však psychický tlak nezvládla a klesla na 13. místo. Poslední běžkyně se propadla ještě o jednu příčku a Slovensko tak obsadilo konečné 14. místo.

„Moc se omlouvám děvčatům, celému týmu a všem fanouškům," napsala Poliaková po závodě na sociální síti. Část fanoušků však omluvu nevzala a nešťastné závodnici pořádně naložila.

Poliaková reagovala vzkazem, že ji lidská krutost bolí. „Co mi píšete ty ošklivé zprávy, myslím, že ani jeden z vás nezažil smutek, lítost a hanbu po výkonu, na který se připravuje celý rok a který vůbec nezvládne."

Po tomto vzkazu se karta obrátila a druhá část fanoušků zahrnula závodnici povzbuzujícími vzkazy. „Vůbec si z toho výkonu a už vůbec z názoru ,odborníků‘ nic nedělej. Celý život máš před sebou," napsal jeden z diskutujících.

Slovenská biatlonová hvězda Paulína Fialková na trati závodu SP.

„Dělá se mi špatně z lidí, co dovedou jen kritizovat a v životě nic nedokázali. My běžní lidé si nedokážeme ani představit, co obnáší život vrcholového sportovce, kolik dřiny, potu a odříkání," přidal se další fanoušek. „Terko, vydržte. Pokračujte v tom, co děláte, a výsledky se dostaví. Děvčata vás potřebují i my vás potřebujeme," napsal jiný diskutující.