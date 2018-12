Sluchátka? Nebo špunty? Nové Město jsou jedny z nejtěžších závodů, ví Moravec

Před startem biatlonové sezony sršel optimismem. „Až mě děsí, jak mi to šlo,“ říkal Ondřej Moravec o přípravě. Jenže jako by to zakřikl, žaludeční potíže krátce před prvními závody v Pokljuce ho notně přibrzdily a před dnešním startem SP v Novém Městě na Moravě musel opět postupně nabírat formu.

Už je pohoda zpět?

Ještě začátek minulého Světového poháru v Hochfilzenu byl tragický, z toho jsem nebyl moc nadšený. Ale další dva závody tam (stíhačka a mužská štafeta) byly povedené se spoustou pozitivních okamžiků, které mě namotivovaly na Nové Město. Věřím, že by to tu mohlo být ještě o krůček lepší.

Bál jste se, abyste se ze zdravotních problémů nedostával déle?

Zdravotně jsem z nějakého tréninku vypadl, ale nebyla to žádná velká nemoc. Trochu síly jsem ztratil, ale horší to bylo na psychiku, protože na začátku sezony je to nejhorší možný scénář. Teď už to ale budou skoro tři týdny, tak se nemůžu na nic vymlouvat.

Domácí závody jsou vždy specifické. Trvalo vám, než jste se tu naučil závodit před bouřícími tribunami?

Když se tu jel úplně první svěťák (v roce 2012) byl jsem tu třikrát do 25. místa a získal první body v sezoně. Dnes by to byly průměrné výsledky, ale tehdy jsem to bral, že jsem závody zvládl. Na trati vás lidi ženou neskutečně, možná až moc, takže je třeba být opatrný s tempem, protože to může být nebezpečné.

A na stadionu před střelnicí?

Kdybych věděl, jak tu kulisu vytěsnit, bylo by to super. Zaprvé se na to musím dopředu připravit, což je důležité. A pak koncentraci ještě zvýšit při samotné položce. Ale nejde nevnímat, co se na stadionu děje. Neznám nikoho, kdo by dokázal vypnout, leda si vzít nějaká sluchátka.

Michal Šlesingr tu kdysi zkoušel špunty do uší.

Je to jedna z variant, ale já s nimi mám divný pocit na lyžích. Neslyším je a mnohem víc vnímám dech a stav těla. Takže bych možná nevnímal rachot, ale jinak by mi spíš uškodily.

Pomohly vám zvládnuté závody v Novém Městě vyrůst v lepšího biatlonistu?

Můžu potvrdit, že závody tady jsou pro nás jedny z nejtěžších. A nejen pro nás. Ten rachot je pro každého podobný. Všichni závodníci, kterým se tu daří, musejí být v tomhle silní. Ale už jsem atmosféru tady zvládl, tak proč ji nezvládnout znovu.

Dosud jste tu byl individuálně nejvýš čtvrtý. Takový výsledek byste tu teď bral?

Všema deseti. (úsměv) Nejdůležitější bude sprint, který do značné míry rozhodne o úspěchu tady. Do něj musím jít maximálně koncentrovaný a dál nekoukám.

Zatím neměl český mužský tým v sezoně úplně nejrychlejší běžecké časy…

V Pokljuce jsem mohl jet tak nějak v závodním tempu až sprint, postupně se do toho dostávám, i kluci cítí, že to jde nahoru. Zatím bych nepanikařil. V přípravě jsme nelenili a fungovalo to, letošní sezóna je neuvěřitelně dlouhá, tak věřím, že je vše načasované správně.

Na techniku běhu máte v trenérském týmu norského experta Anderse Bratliho.

Techniku řešíme, ale když se v tom člověk babrá až moc, tak řeší techniku na úkor rychlosti a plynulosti pohybu. Někdy pomůže, když na ni přestanete myslet a děláte ty pohyby automatiky, když víte, že jezdit umíte.