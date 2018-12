V pátek už balila, v sobotu byla nejlepší z Češek. Snad na vlně vydržím, věří Charvátová

Před Novým Městem jste bodovala naposledy v březnu loňského roku, takže ze dvou závodů v elitní čtyřicítce máte jistě radost, že?

Jsem moc spokojená, páteční výkon mě dostal do lepší pohody. Jsem ráda, že jsem se tolik nepropadla, protože udržet se kolem třicítky je pro mě nadprůměrný výsledek. I vzhledem k tomu, jak se dosud vyvíjela sezona, je to nad očekávání.

V sobotu tu přitom zatím byly nejhorší podmínky, i když ta největší slota skončila před vaším závodem.

Měly jsme to poměrně náročné. Nezažila jsem, aby před nástřelem padaly kroupy. Nevěděla jsem, jestli se mám jít někam schovat, nebo nacvičovat nějaké rozjetí, protože promočená jsem byla už na startu. I praporky byly hodně nacucané vodou, takže i když foukalo, nebyly tak určující.

Běžecky se cítíte lépe než v předchozích závodech?

Běžecky je to určitě lepší, cítím se líp, i mi zdejší tratě poměrně sedí, mám na ně docela dobré vzpomínky z běžeckého lyžování. Ale ke konci závodu mi docházely síly, což se podepsalo na stojkách. Tam ty chyby nebyly tolik větrem nebo náporem diváků, spíše jsem prostě neměla sílu se pořádně postavit. Poslední dvě kola byla trápení, byla jsem ráda, když jsem se dostala přes horizont, nějak se odšťouchala a cíl jsem vyhlížela velmi napjatě.

Česká biatlonistka Lucie Charvátová během stíhacího závodu v rámci Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

Vlastimil Vacek

Mrzí vás, že jste se při současné formě nedostala do nedělního závodu s hromadným startem?

Abych se přiznala, před pátečním závodem jsem měla tak napůl sbaleno a plánovala, že pojedu domů. Pak jsem přišla do kamionu a servisáci se mi začali smát, že si můžu jít vybalit. Pak se i počítalo, co kdybych jela ještě masák. Ale na to už síly vůbec nemám… Navíc těch holek poskočilo zezadu dost. Kdybych zůstala někde kolem toho osmnáctého místa, kde jsem se pohybovala před třetí položkou, možná jo, ale to bychom už chtěli opravdu moc.

Nicméně se tu ukázalo, že po dvou nevydařených sezonách stoupáte vzhůru.

Byla bych ráda, kdybych se na té vlně udržela. Většinou to tak u mě bývá, že trvá, než se změny projeví, tak doufám, že o to déle vydrží. Určitě to byly v Novém Městě v prvním trimestru nejlepší závody, ačkoliv počasí nám moc nepřálo.

Pomohla vám trenérská změna, kdy k týmu v létě přišel norský expert Egil Gjelland?

Určitě, já ho mám strašně moc ráda, je pro mě velká osobnost a dodal mi velký impuls do biatlonu. Myslím, že můžu mluvit za všechny holky, že celé léto jsme si užily, trénování nás bavilo, poznaly jsme nová místa i metody tréninku, všechny jsme dostaly novou šťávu. Ačkoliv se nám teď tolik nedaří, tak vztahy se upevnily poměrně solidně a máme na čem stavět.