Skvělý úvod! Nakonec Davidová těsně za desítkou. Vítková vzdala. Co další Češky?

Biatlonistka Markéta Davidová skončila jedenáctá ve vytrvalostním závodu SP v Östersundu. V úvodu to vypadalo, že by podobně jako při víkendovém sprintu mohla útočit na stupně, ale chyby při střelbě ji odsouvaly v pořadí dolů. Podruhé v kariéře zvítězila Francouzka Justine Braisazová a navázala tak na úspěch svých krajanů ze středečního vytrvalostního závodu mužů.

Stejně jako Davidová udělala tři chyby i Eva Kristejn Puskarčíková a skončila třiadvacátá. Žádná další Češka nebodovala - Lucie Charvátová obsadila 47. místo, Jessica Jislová byla až 81. a Veronika Vítková závod nedokončila.

Davidová nadějně začala, na první střelbě vleže nechybovala, byla třetí. Na dalších položkách dávala vždy po jedné minele. Kdyby ubrala jednu jedinou, byla by šestá, pokud by střílela ještě lépe, zvítězila by.

"Bylo obtížné dnes dát nulu, běžecké páté místo je velmi slušné," hodnotil výkon Davidové trenér Jiří Holubec.

Vítková, která měla v přípravě dýchací problémy, startovala první a po třetí střelecké položce, kdy měla na kontě čtyři trestné minuty, ze závodu odstoupila.

Braisazová zvítězila o 11,1 vteřiny před jedinou přesnou střelkyní závodu Ukrajinkou Julijí Džymovou. Třetí byla Francouzka Julia Simonová. Ve vytrvalostním závodu mužů obsadili Francouzi první čtyři místa.

Po pátečním dni volna se o víkendu ve švédském středisku jedou štafety. Muži v sobotou startují v 17:30 a ženy vyrazí na trať o den později v 15:30.