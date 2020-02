Asi ještě nejsem tak vyzrálá, štvou Davidovou výkyvy. Ale teď zabojuje v oblíbeném středisku

Ožily ve vás po příjezdu vzpomínky na loňské úspěchy?

Spíš si je vybavím, když mi to někde připomene, třeba novináři. (úsměv) Čerstvější vzpomínky mám na podzimní soustředění, které jsme tu strávili.

Ale mezi vaše oblíbená střediska se Anterselva jistě řadí.

To určitě, mně se obecně v Itálii líbí, hlavně, když svítí sluníčko. A já tu zažila závody vlastně jen za sluníčka, tak to asi taky napomáhá těm příjemným vzpomínkám.

Markéta Davidová při své premiéře na MS v Östersundu

Petr Slavík, Český biatlon

Takže i teď vás Jižní Tyrolsko přivítala slunečným počasí?

To právě vůbec. Jak jsme přijeli, strašně sněžilo. Až si nás servisáci dobírali, že jsme to počasí přivezli my, protože předtím bylo hezky. Tak snad se to vrátí.

Čím jsou podmínky a tratě v Anterselvě specifické?

Tratě zatím nedokážu říct, protože letos je měli zase měnit. Největším specifikem je ale určitě vysoká nadmořská výška.

Jak se s ní srovnáváte? Řadě biatlonistů dělá problémy.

Já jsem s tím zatím neměla problém, vždycky to bylo v pohodě, tak snad se to nezlomí.

Vy jste v sezoně zažila skvělé závody včetně dvou stupňů vítězů, ale i dost nevydařená vystoupení. Čemu přičítáte výkyvy ve vaší výkonnosti?

Mě docela mrzí, říkala jsem si, že už by přicházet nemusely. Brala bych končit po méně povedeném závodě kolem třicítky, ale ne, že se ani nedostanu do stíhačky jako v Ruhpoldingu. To byla ostuda. Nevím, proč se to děje, asi ještě nejsem tak vyzrála.

Na druhou stranu poslední závody před mistrovstvím světa v Pokljuce vás mohly nabít optimismem.

Určitě, já už jsem pak hlavně potřebovala nějaké soustředění, vypadnout z toho kolotoče závodů, chvíli se soustředit na sebe a potrénovat.

Odpočinek také přišel vhod?

Týden jsme byli doma, ale měla jsem hodně školy, takže jsem spíš doháněla resty.

Jak jste si u zkoušek na České zemědělské univerzitě vedla?

Jedna dobře nedopadla, tři jo, což ještě beru. Bohužel nemám hotový semestr, tak jsem si brala učení i do Itálie, a ještě mě něco čeká po návratu.

Před cestou do Anterselvy jste absolvovali soustředění v nedalekém Ridnaun. Co jste se snažili ještě na poslední chvíli vyladit?

Zkoušeli jsme zrychlit střelbu, ale takhle před šampionátem už toho moc neuděláte. Bylo to klasické soustředění, možná trochu lehčí, protože se nemůžeme zavařit, když nás čeká deset dnů závodění.

Dařilo se vám střelbu zrychlit?

Mně to v tréninku rychle jde, horší je to přenést do závodů. (úsměv) Ale spíš jsme se snažili vychytat nějaké drobnosti, než že bychom se pokoušeli o nějaké velké změny.

Na který ze šesti možných startů se těšíte nejvíc?

Asi nemám úplně nejoblíbenější disciplínu, ale docela se těším na štafety, ty týmové starty mám ráda.

Na předchozích vrcholných akcích jste byla benjamínkem týmu vy, teď je nejmladší Tereza Vinklárková. Snažíte se jí jako nováčkovi předat nějaké zkušenosti?

My se s Terkou známe už z juniorských let a vycházíme spolu dobře. Ale ona už pár juniorských šampionátů zažila a tady není nic zase tak výjimečného. Ale samozřejmě si pamatuju, jak jsem byla nadšená já, když jsem poprvé jela na velké závody, i pro ni to bude skvělý zážitek.