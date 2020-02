Českou biatlonovou rošádu na MS provází velké stěhování. Kdo jel ladit formu domů a kdo už trénuje?

Václavík při 64. místě v sobotním závodě na 10 km nepředvedl dobrou střelbu a vůbec se necítil dobře, takže bylo rozhodnuto, že se raději zaměří mistrovství Evropy koncem února v běloruském Raubiči. „Když k průměrnému běhu přidám tři chyby na střelnici, tak se nemůžu divit, že se stíhačka jede beze mne," litoval Václavík.

„Vyhodnotili jsme situaci tak, že Adam by si tady už nezazávodil, protože na čtvrtý úsek sobotní štafety napevno počítáme s Bouškem (Michal Šlesingr), proto Václavík odjel domů doladi formu a věřím, že se na evropském šampionátu se předvede v lepším světle," vysvětlil trenér Zdeněk Vítek.

Dvaatřicetiletý Krupčík se do původní nominace na šampionát nevešel, absolvoval proto o víkendu IBU Cup v italském Martellu, kde zaujal osmým místem ve sprintu a šestý ve stíhačce. S Václavíkem se potká na ME, ale teď je v dějišti MS jako štafetový náhradník. „Křupas tady každopádně završí třítýdenní tréninkový blok ve výšce, pak se taky přesune do Běloruska," uvedl Vítek, jenž zvažuje poslat Krupčíka i ve středu do závodu na 20 km.

„Tomáš je dobrý střelec a na nejdelší trati, kde každý nezasažený terč znamená minutu navíc, by to mohl prodat," uvažoval trenér, jenž zřejmě do vytrvalostního závodu vedle Michala Krčmáře a Ondřeje Moravce postaví také Michala Šlesingra, zatímco junior Jakub Štvrtecký by měl být k dispozici pro čtvrteční závod smíšených dvojic. „Boušek se před štafetou potřebuje rozjet, jen musíme posoudit, jestli to bude lepší ve dvacítce nebo v mixu dvojic," dodal Vítek.

Adam Václavík nemohl být se svým výkonem spokojen

Český biatlon, Petr Slavík

Krupčík byl nejúspěšnější z českých mužů na loňském MS, když se v Östersundu ve stíhačce i v závodě s hromadným startem vešel do elitní dvacítky a pomohl i štafetě ke čtvrté příčce. Před touto sezonou se ale dlouho potýkal zdravotními problémy, které mu způsobila těžká borelióza. Doháněl pak tréninkové manko a do seriálu Světového poháru naskočil až v lednu.