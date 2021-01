Biatlonista Krupčík je zpět po karanténě, chystá se na Anterselvu

Biatlonista Tomáš Krupčík se po karanténě vrátil k týmu. Třiatřicetiletý český reprezentant musel vynechat závody v Oberhofu, protože jeho spolubydlící Vítězslav Hornig onemocněl koronavirem. Krupčík zůstal zdravý, takže po uschopnění může tento týden v Anterselvě znovu naskočit do Světového poháru. V italském středisku se mu obvykle daří. Na tamní vysokou nadmořskou výšku se připravoval v hypoxickém pokoji.

Krupčík strávil karanténu v Jablonci nad Nisou. "Byl jsem zdravý, opakovaně jsem si dělal antigenní testy. Bydlel jsem sám a nakupoval mi vždycky někdo z rodiny," uvedl na svazovém webu. Vzhledem k tomu, že se mu covid vyhnul, mohl trénovat. "Ze začátku jsem lyžoval jen v Jizerkách, abych byl sám. Pak jsme trénovali ve dvou s Milanem Žemličkou v Jablonci. Poslední čtyři dny karantény jsme trávili v hypoxických pokojích, kde jsme měli nastavenou podobnou výšku, jako je v Anterselvě," popsal přípravu s reprezentačním kolegou, který se ocitl ve stejné situaci.

Po výpadku Krupčík cítí závodní manko, ale doufá, že naváže na předchozí vydařená vystoupení z Anterselvy. Sbíral zde umístění na rozhraní druhé a třetí desítky. V pátek ho čeká vytrvalostní závod. "Anterselvu mám moc rád a dokonce tu budu mít premiéru na dvacce. Na to jsem zvědavý. Dokáže to tu být s výškou zrádné a dvacka tu podle mě bude docela bolet," přemítal.

Obvykle mu ale vyšší výška problémy nedělá. Právě ve vytrvalostním závodě se bude rozhodovat o biatlonistech, kteří v nedělním závodě s hromadným startem doplní účastníky kvalifikované z celkového pořadí SP. "Je dobré, že se člověk může nominovat do masáku z jednoho závodu. Když to řeknu trochu nadneseně, tak se stačí trefit a může to klapnout," poznamenal zkušený závodník.

Do Anterselvy by měl dorazit i Žemlička, kterého ještě dnes čekají poslední testy na závěr karantény. V kvartetu pro sobotní štafetu by měl společně s Krupčíkem doplnit Ondřeje Moravce a Jakuba Štvrteckého.