BIATLON ON-LINE: Bude pokračovat procitnutí mužů i ve stíhačce? Střelba se Čechům nedaří

Michal Krčmář s Ondřejem Moravcem zajeli v úvodním sprintu nového roku výborně a do stíhačky startovali z 9. respektive 11. místa. Jestli budou čeští reprezentanti dále stoupat pořadím i ve stíhačce se dozvíme od 15 hodin. Ve střelbě se jim příliš nevede. Na vzestup do nevypadá. Přímým přenosem závod vysílá program ČT Sport. Podrobný on-line přenos nabídne tradičně web Sport.cz.

Tím, co začala Veronika Vítková ve sprintu žen, plynule dokončili také čeští muži. Nejpovedenější závod v sezóně, dvě místa na konci první, respektive začátku druhé desítky a k tomu přídavek v podobě solidního 25. místa Jaroslava Soukupa. Zajímavé výsledky a předpoklady pro dnešní stíhací závod na 10 km. Do startovní listiny se nakonec vešel i na 58. pozici Tomáš Krupčík a Česká republika bude mít v závodě kvarteto.

Mezi suverény letošní sezóny Francouze Martina Fourcadea a Nora Johannese Boea se ve sprintu vklínil také ostřílený Emil Hegle Svendsen a dle výsledků a formy by se mělo o prvních místech stíhačky rozhodovat nejspíše mezi touhle trojicí. Oberhof je však hodně nevyzpytatelný a pokud by došlo k nějaké zásadní změně v pořadí na prvních místech, nemohl by se nikdo divit.