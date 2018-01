BIATLON ON-LINE: Strašidelný začátek, nováček od pádla tým ale zvedá

Ženám ve složení Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Markéta Davidová a Veronika Vítková se štafeta nevydařila – české biatlonistky musely osmnáctkrát dobíjet a dojely deváté.

Mužská sestava, která při první štafetě sezóny v Hochfilzenu skončila až osmnáctá, se z poloviny obměnila. Michal Šlesingr v Oberhofu není a dohání tréninkové manko po potížích s kolenem, nepojede ani Adam Václavík, jemuž nevyšel páteční sprint.

Světový pohár v Oberhofu 14:30 Štafeta mužů na 4x7,5 km

Štafeta bude premiérou ve Světovém poháru pro Ondřeje Hoška, který zaskakuje za nemocného Jaroslava Soukupa. „Je připravený, měl by to zvládnout, trať by mu mohla sedět. I v IBU Cupu ukázal, že má výkonnost," řekl Rybář o Hoškovi.

Nejlepší muži absentují

Ne všechny země nasadily do štafet nejsilnější kvarteta, nebude startovat nikdo z tria nejlepších mužů ve Světovém poháru.

Francouzi šetří Martina Fourcadea, Norové Johannese Thingnese Boea a Slovinci Jakova Faka.