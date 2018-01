Biatlonový boom na Slovensku! Zkompletuje jejich eso olympijský hattrick?

Do startu olympijských her chybí necelý měsíc a očekávání fanoušků roste. Zatímco český biatlon bez zraněné Gabriely Koukalové v úvodu sezóny strádal a teprve v posledních dnech se začíná blýskat na lepší časy, na Slovensku by zřejmě byli nejraději, kdyby se oheň v Pchjongčchangu rozhořel už dnes. A mají k tomu pádný důvod! Jejich nejzářivější hvězda Anastasia Kuzminová potvrzuje stabilní formu, dokonale si podmanila minulý díl Světového poháru v Oberhofu a vévodí průběžnému pořadí seriálu.