Nelítostná řež biatlonistek o olympiádu? Spíš trápení. A medailista si v beznaději libuje

„Totální zklamání a propadák," komentoval pro biatlon.cz závod žen trenér Marian Málek.

Lea Johanidesová obsadila ve středu coby nejlepší z jeho svěřenkyň až 27. místo, minula přitom jediný terč. Ostatní střílely mnohem hůře. Lucie Charvátová byla po sedmi chybách 54., Veronika Zvařičová 58., když minula pět terčů. Ludmila Horká byla 61. se sedmi chybami.

„Každá z děvčat tady byla pod nějakým tlakem, ale to je přece normální. Dvě (Johanidesová a Charvátová) bojují o olympiádu, jedna (Zvařičová)chce potvrdit oprávněnost nominace, další se chce v sezóně konečně předvést. Ale s tím by už během svých kariér měly umět pracovat," očekával Málek poněkud odlišné výkony a výsledky. „Přitom jsem přesvědčený, že příprava se nám povedla. Ale tady už si musí každý ze sportovců sáhnout do svědomí, zdali dělá vše pro to, aby uspěl, aby byl nejlepší."

Boj o jedno volné místo v nominaci na Pchjongčchang mezi ženami zůstává podle všeho otevřený. Jistotu už z dřívějška vedle Zvařičové mají Veronika Vítková, Eva Puskarčíková, Jessica Jislová a Markéta Davidová.

Krupčík dosáhl na maximum

„Holky natrénováno mají a věřím, že v pátek to ukážou." věří trenér před sprinterským pokračováním ME v Itálii.

To Krupčík už se předvedl skvěle. Na ME dosáhl na své osobní maximum, ale na ZOH může jen těžko pomýšlet.

Zkušený závodník, který osmého ledna oslavil 30. narozeniny, se léta pohybuje na pomezí A a B týmu, ještě nikdy v individuálním závode na stupně nepronikl. Loni na ME v Polsku skončil 6. ve sprintu a 8. byl ve stíhacím závodě.

Shodou okolností už také byl v dějišti letošních her, ovšem jen na předolympijském testu. A právě při něm v minulé sezóně v Pchjongčchangu dosáhl na svůj nejlepší výsledek ve Světovém poháru - 19. místo ze sprintu. Teď ví, že bude moci přihlížet jen zpovzdálí. Naděje na start se blíží k nule.

Nominaci už mají jistou Adam Václavík, Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jaroslav Soukup a Michal Šlesingr. Jen nějaké nečekané problémy by mohly přinést změnu.

„To, že jsem se do Korejské republiky nenominoval, jsem přijal jako fakt. Zklamaný jsem nebyl. Teď jsem v B týmu, cítím se tu dobře, je tu přátelská atmosféra a méně stresu než v áčku," pravil Krupčík po středečním stříbru.

Na programu ME je kromě pátečního sprintu ještě sobotní stíhačka a nedělní závody smíšených dvojic a štafet.