Co ví každý gaučový trenér? Biatlonisti jdou do akce

V Soči byl český biatlon olympijskou výstavní skříní. Čtyři roky uběhly a jsou tu další boje pod pěti kruhy. Co se musí stát, aby opět cinklo. Tři české odpovědi vám napoví. „Jsou to závody jako každé jiné.“ „Chce to dobře a přesně střílet, a ještě rychleji běžet.“ „Musí se sejít úplně všechno.“ Kdo a jak odpovídal, kdo si boje o medaile v Jižní Koreji nepřipouští? Dozvíte se v našem videu.