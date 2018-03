Koukalová, pak Němka, teď je na řadě biatlonistka, která trénuje s pivními plechovkami

Kuzminová má celkové prvenství na dosah. I přes výkyvy, které ji při nestabilní střelecké formě provázejí. Během ale často dokáže dohnat i případné značné ztráty.

„Po dnešních závodech jsem měla slzy v očích," připomínala ještě před pár dny po pokračování SP v Kontiolahti. Třicátá tam byla ve sprintu, šestnáctá v závodě s hromadným startem. A to vlastně krátce poté, co v Pchjongčchangu dovršila zlatý olympijský hattrick. „Jednoduše mi odešla střelecká forma... To se stává, stejně tak i kondice má své výkyvy," psala před přesunem do Osla, kde se pak ve sprintu její schopnosti ukázaly znovu v plné parádě.

Po první položce sice musela na trestné kolo, ale po trati letěla a díky bezchybné druhé položce soupeřkám odskočila. Boj o velký křišťálový glóbus si zkomplikovala Finka Kaisa Mäkäräinenová, která se čtyřmi chybami uzavírala bodovanou čtyřicítku a přišla o žlutý trikot. Pro víkendovou stíhačku má na Kuzminovou bezmála dvouminutové manko a v celkové klasifikaci ztrácí šest bodů.

V Oslu si osvěžila mysl

Dobrá nálada se proto rodačce z Ťumeně rychle vrátila. „Bez ohledu na ten jeden okruh si můžu vyslovit pochvalu," citovala Kuzminovou slovenská média. „Nastavila jsem to tak, že jedu hlavně kvůli svému pocitu. Vnímala jsem to jako trénink, ne závody. Když jsem viděla, že mi lyže jedou, mohla jsem se do toho opřít," líčila.

Po olympiádě se přitom cítila unavená. Na skok se vrátila domů k dětem, ale věnovala se i sponzorským aktivitám. „V Kontiolahti to na mě dolehlo, ale v Oslu jsem si zase osvěžila mysl," pokračovala Kuzminová, která reprezentuje Slovensko od roku 2008. Dala tomu průchod i na faceobooku fotografií a rozverným popiskem.

„Suchá střelba je součástí biatlonového tréninku. Abych trefila malé černé terčíky, zkouším nejdřív ty velké plechové," psala k obrázku, na němž míří na pivní plechovky (viz foto v galerii). To vše v dobrém rozmaru. Se smajlíkem. A přišla radost i v závodě, po kterém se třiatřicetiletá závodnice probila do čela celkové klasifikace. Velký glóbus má na dosah. „Ještě neříkám hop. Jsou před námi další závody," vzhlíží k pokračování SP v Norsku a pak ve svém sibiřském rodišti, kde může zisk trofeje stvrdit.