Nejprve musím biatlonisty poznat a najít společnou řeč, říká olympijská vítězka Emmons

Od nové sezóny budete dělat konzultantku pro střelbu u biatlonového týmu mužů. Kdo a kdy vás na toto téma oslovil?

Někdy před dvěma roky mi telefonoval šéf českého biatlonu Jiří Hamza. Původně chtěl telefonní číslo na manžela Matta. Ten už v té době dělal konzultanta biatlonistům Spojených států, takže nabídku zdvořile odmítl. Panu Hamzovi přišlo zajímavé, že by každý tým měl svého Emmons (úsměv). Domluvili jsme se spolu, že se domluvíme podle mých časových možností mámy čtyř dětí. Minulý týden jsem se sešla se sportovním ředitelem a úspěšným trenérem Ondrou Rybářem. Už jsme si povídali konkrétně my dva, a nový trenér mužů Zdeněk Vítek, hledali jsme možnosti a formy, jak by taková spolupráce mohla být biatlonistům prospěšná.

Na čem jste se tedy přesně domluvili?

V průběhu června přijedu na soustředění biatlonistů, jednak abych je poznala osobně, protože trochu víc znám jen Michala Šlesingra, a také viděla jejich trénink. Nějakou představu mám, ale potřebuji je vidět v akci, jakou mají techniku střelby, jak pracují po fyzické zátěži. Od toho se pak odvine další forma spolupráce. Už se na ni moc těším.

Bude vaším konzultantem manžel Matt, který spolupracuje s biatlonovou reprezentací USA už třetí rok?

(smích) Určitě ano. Samozřejmě jsem se s ním o tom bavila, protože to bude určitý zásah do rodinného života. Řekl mi také některá specifika práce s biatlonisty. Nepochybně mi poradí.

Říkám si, že při čtyřech dětech asi těžko absolvujete s biatlonisty celou sezónu minimálně od listopadu do konce března...

To bych opravdu nemohla. Matt je s americkým týmem dost často, spolupráce přináší výsledky, oba bychom takhle vytížení být nemohli. Bylo by to jako v dobách, kdy jsme oba závodili. S rodinným životem by to nešlo dohromady. Absolvuji nějaká soustředění, ale podstatné je, abychom si řekli, co potřebují technicky upravit či zlepšit. Popovídali jsme si tom. Až se všechno rozběhne, spoustu práce uděláme třeba při video rozhovorech. Samozřejmě to musí mít efekt pro ně, pro zlepšení a stabilitu střelby.

Vy už máte nějaké zkušenosti s takovými video konzultacemi?

Mám a hodně bohaté. O prázdninách letím do USA, kde spolupracuji se skupinou mladých střelkyň. Tam je obtížné vzhledem k obrovským vzdálenostem vůbec sehnat trenéra, který by pravidelně dojížděl. Létám do Států třeba i v průběhu roku na jeden dva týdny. Prázdniny budeme trávit tradičně za oceánem s celou rodinou. Matt tam má kořeny. Nám tahle forma vyhovuje, pracuji s mladými americkými střelkyněmi na dálku, dvakrát týdně večer konzultujeme a upravujeme věci prostřednictvím video rozhovorů a na základě podkladů, které mám. A jsem ráda, že zlepšení je vidět. U biatlonistů by to mohlo být podobné. Nejdůležitější je, nastavit spolupráci tak, aby měla hlavu a patu, aby sportovci pochopili myšlení konzultanta a on jejich. Musí třeba změnit svoje zvyklosti. Já zase musím mít na paměti, že střílejí po velké zátěži.

Biatlon je právě v tom velmi specifický...

To je mi jasné, klasická olympijská střelba je jiná. Jsou to dva světy, které ale mají hodně společného. Podle Mattových zkušeností vím, že první rok bude hlavně poznávací, abychom našli tu nejefektivnější formu spolupráce. Na výsledcích amerických biatlonistů je vidět, jak krásně jsou s Mattem navázaní, ale chvíli trvalo, než spolupráce začala přinášet výsledky. Každý sportovec je jiný a potřebuje trochu odlišný přístup.

Zkusila jste si někdy biatlon?

Jen jednou, ještě v Minnesotě, kde jsme svého času bydleli. Tam žije a trénuje mladé biatlonisty česká rodina Červenkových, s níž jsme spolupracovali. Docela dlouho mi trvalo, než jsem přišla na to, jak po zatížení technicky střílet, aby rány byly tam, kde mají být. Já se držím svojí střelby, malorážky a vzduchovky. Matt je multifunkční, zkusil nejen pistolové disciplíny, ale i brokové. Absolvoval i biatlon a všechno mu to docela šlo.

Pracujete ve firmě, trénujete, staráte se o čtyři děti. Jak to kvantum povinností stíháte?

Ve firmě nepracuji, založili jsme s Mattem svojí, řekněme společnost, která se jmenuje MaKat a zabývá se konzultací pro sportovní střelbu a biatlon, spolupracujeme také s jednou společností v Anglii, která nám dodává i diabolky. O svém americkém dálkovém trénování už jsem mluvila a překvapilo mě, jak je efektivní. Začnu také trénovat nebo dělat konzultantku jedné juniorce u nás. Tahle práce mě baví, je flexibilní a naplňuje mě.

Co na to děti?

Nechtěli jsme s manželem, abych byla jen mámou na plný úvazek. Našli jsme velmi šikovnou a spolehlivou dívčinu, která se stará o domácnost a pomáhá i s dětmi. Jsme jí velmi vděční. Jednu babičku máme ve Státech, moje maminka je s tátou v Austrálii (bývalý mistr světa v malorážce Petr Kůrka tam trénuje reprezentaci - pozn. autora). Mám čas si i odpočinout a hlavně nestagnuji. I pro děti je důležité vědět, že maminka kromě vaření, praní a uklízení také něco umí. Už se na to i ptají a povídáme si o tom. Nejvíc s devítiletou školačkou Julinkou, ale zajímá to i pětiletého Martina, dva a půl letá Emička už se také ptá, Gábince je rok a čtvrt, tu to ještě nezajímá. Jako rodina fungujeme výborně.