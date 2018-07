Do UFC se chci vrátit a Vémola mě pořád láká, přiznává 110kilová česká těžká váha

„V UFC měl komplexnější soupeře, než je Jemeljaněnko. Pokud Viktor vyhraje, bude více na očích. Jde o jeden z největších zápasů českého bojovníka MMA vůbec a výsledek by mohl mít odraz do světa. Jestli se mu ale zase ozve UFC, nevím," říká Peštův trenér Daniel Barták.

Pešta má na kontě 13 výher a 4 porážky. Ty si připsal v UFC. Poslední tři zápasy vyhrál, rok nepoznal zklamání z prohrané bitvy.

„Teď mě čeká asi nejtěžší z těch posledních čtyř soupeřů, ale dopředu se tohle složitě říká. Je nejvíce nebezpečný, ale nemusí to znamenat, že půjde o nejtěžší zápas. Určitě je nejzkušenější. Asi půjde o největší zápas, který jsem měl, ale těžko se dělá žebříček. Přemýšlím nad tím jako nad dalším zápasem. Jistě půjde o nejvíce sledovaný zápas," přiznává Pešta, který odletěl do Ruska v noci z úterý na středu, 9. července se postaví do klece člověku, který poznal také vězení.

Za zády u klece bude Peštovi stát také Barták. Jejich spolupráce už trvá deset let. I když je Pešta v Americe, řeší přípravu společně.

Na Floridě 10 tréninků týdně

„Šance na výhru vidím 60 ku 40 pro Viktora. Je mladší, komplexnější a zápas skončí na zemi. Viktor ho musí dostat pod tlak, vlítnout pod něj, protože on se určitě nebude chtít jen bránit a půjde do přestřelky, tam je šance na hození," odhaduje šance kouč.

Pešta strávil téměř tři měsíce na Floridě, kde trénoval, do Česka se vrátil minulý pátek. Krátká aklimatizace, srovnání po letu, oddech, ladění, odpočinek.

„Většinou mám deset tréninků za týden. Přijde mi, že je tady zvyk, že každý říká, že trénuje třikrát až čtyřikrát denně, aby vypadal jako borec. Nevím, jestli to je pravda, možná ti kluci vypadají před lidmi jako dříči. Pokud to je pravda, tak ty tréninky musí být hrozně ošulený nebo nevím, co musí sypat, aby tohle vydrželi. Podle mě tak totiž nikdo reálně netrénuje," jede si svůj styl sedmadvacetiletý zápasník, kterého MMA živí.

Oficiálně vám částku za zápas nikdo neřekne, taková otevřenost se v Česku nenosí. Podle zákulisních informací by měl Pešta obdržet částku se šesti nulami. Co na to samotný zápasník? „Nevím, kolik dostávají ostatní bojovníci, ale můžu říct, že tento zápas je ohodnocen dobře. Počet nul? To si nechám pro sebe."

V UFC, nejprestižnější MMA organizaci, Pešta prožil pět zápasů. Mezi elitu se dostal ve třiadvaceti letech, jen po pěti letech tréninku. Rychlý výtah narazil. Proto se chce český bojovník vrátit do oktagonu, který sledují milióny fanoušků na celém světě.

Rusové dobře platí, ale UFC láká

„Určitě. Cítím, že se pořád zlepšuju. Začal jsem MMA dělat relativně pozdě, bylo mi osmnáct, ve třiadvaceti jsem byl v UFC, za pět let jsem se nemohl připravit na tak vysokou úroveň. Dávám tomu čas, Rusové mě platí dobře, přesto do UFC chci i za méně peněz. Pokud tam půjdu, chci jistotu, že se prosadím. Do UFC se chci vrátit teprve, až budu připravený to tam vymlátit," nezůstává Pešta při zdi.

Sice kouká přes oceán, ale rád by se předvedl i doma. A má i tip na soupeře. „Já jsem nejúspěšnější Čech. Abych zavřel hubu všem hejterům, tak zkusím sebrat titul i v těžký váze, půjdu napříč váhami. Je mi jedno s kým, chci, aby lidi viděli, že jsem nejlepší Čech napříč váhami," řekl Karlos Vémola po zápase s Patrikem Kinclem.

Co na to Pešta? „Mám ještě smlouvu na dva zápasy ve Fight Nights Global. Snažil jsem se už dříve o zápas s Karlosem. Pro ten zápas jsem stále otevřený. Možnost je, ale je to na promotérech. Zápas v Čechách bych si dal, ale musel by být odpovídající soupeř, peníze. Karlos by to mohl být. Pokud bych porazil Jemeljaněnka, v dalších dvou si také vedl dobře, tak by Karlos byl při vší úctě krok dolů, ať se nezlobí. Jenže on má v Čechách jméno, takže je pro mě furt lákavý. Má auru neporazitelnosti, rád bych lidem ukázal, že je rozhodně porazitelný," věří si na prvního Čecha v UFC rodák z Příbrami.

Vémola svůj poslední duel vyhrál, což je jedna část jeho prezentace. Druhou je komunikace s fanoušky, a to i přes sociální sítě. Tu má proti Peštovi na jiném levelu.

Nechci být jen líbivý obrázek

„Asi mám mezery. Nerad jsem pozér, což na sociálních sítích člověk musí být. Cokoliv si natáčet je zhovadilost, musel bych se do toho nutit. Nechci mít marketingový obraz, radši budu mít méně fanoušků, kteří mě cení za to, kdo jsem. Nechci být jen líbivý obrázek. Pokud se děje něco zajímavého, radši to prožiju, než bych to natáčel. Trochu tohle reprezentuje naši společnost," nechce se Pešta zviditelňovat nad svůj vlastní komfort.

Z cesty do Jekatěrinburgu ale fanouškům nabídne pohled do zákulisí přípravy, do Ruska s ním letí bratr, který je filmařem.

Ohledně prezentace má svoji představu i Barták, ale rozhodnutí není na něm, on má na starosti sportovní stránku spolupráce.

„Stoprocentně by se měl více prezentovat. Hodně lidí v Česku neví, že má takový zápas v Rusku. Nevyužívá svůj potenciál, on je trochu línej, nemá potřebu být na sociálních sítích každý den. Trochu ho chápu, ale u něj by to bylo potřeba. Určitě by si měl vzít příklad z Vémoly, Kincla, Procházky."