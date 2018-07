Vrátí se legenda? Pokud by se někdo ozval, že mi dá přes hubu, tak je šance, tvrdí

Vzpomínka s nádechem nostalgie. Před pár dny oslavil jeden z nejúspěšnějších českých boxerů historie Lukáš Konečný čtyřicet let. Před více než čtyřmi roky jako profesionál vstoupil do ringu naposledy. V Americe prohrál s Peterem Quillinem. V pátek v Ústí nad Labem opět vkročí mezi provazy, v Edenu proběhnou exhibice a Konečný si taky pinkne.

Lukáš Konečný vs. Salim Larbi, boj o světový pás v Brně v roce 2012.

„Budou tu profesionálové, k tomu pořádám zároveň soustředění, tak půjdu do ringu a dám si pár kol, uvidím, jaký to bude. Podobnou akci jsme pořádali už loni," těší se Konečný, který tento pátek bere jako zpestření.

Ale nemusí zůstat jen u něho. Je reálný návrat do profesionálního boxu?

„Musím se přiznat, že v hlavě to pořád mám, ale muselo by se sejít více věcí. Například soupeř, peníze, zápas pro charitu, nějaká výzva. Pokud by se nějaký boxer ozval, že mi dá přes hubu, tak šance je," přiznává táta tří dcer, který se narodil v Brně a bydlí v Ústí nad Labem.

„Každý den se věnuji boxu, mám klub, vím, jak na tom jsem, jestli bych stačil, nestačil. Je to také o tréninku, času, kterého moc není, ale jak jsem řekl, v hlavě jsem to ještě nezabalil."

Před osmi lety se stal světovým šampiónem

Konečný své první profesionální utkání vyhrál po 17 sekundách. V roce 2010 vybojoval titul evropského šampióna organizace EBU v lehké střední váze, který v prosinci 2010 obhájil. V letech 2006 a 2011 vybojoval dvakrát titul interkontinentálního mistra organizace WBO.

V roce 2006 se stal také interkontinentálním mistrem IBF. V roce 2008 prohrál zápas o titul mistra světa WBO v lehké střední váze proti neporaženému Ukrajinci Sergejovi Dzinzirukovi. O čtyři roky později porazil Francouze Salima Larbiho a stal se prozatímním světovým šampiónem.

Mezi profesionály 50 zápasů vyhrál a 5 prohrál. Zůstane u této statistiky?