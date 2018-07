Pustím se do přestřelky, hodím ho na zem a ukončím, slibuje miláček českých žen

Nepovedená historka z dob sídliště ho provází roky. Miloše Petráška znají zápasníci a fanoušci MMA jako Melouna. Když se postaví do klece, najdete tam ale někoho jiného. Ranaře, který je idolem ženského pokolení. Jeho další představení je na programu už v sobotu na galavečeru Oktagon 7, který se uskuteční na pražské Štvanici. Porazit ho bude chtít Wilian Roberto Alves, který má přezdívku Kovboj.

Pro zranění vypadl Slovák Samuel Krištofič, a tak se český zápasník postaví bijci z Brazílie. Jiný soupeř a odlišný styl.

„Je to soupeř spíš na první kolo. Pustím se do přestřelky, hodím na zem a ukončím. Budu chtít udělat atraktivní zápas a taky diváckou show," řekl Petrášek v rozhovoru pro Sport.cz. Co ještě Meloun prozradil?

Galavečer na Štvanici má na programu deset soubojů. Souboj těžkých vah, titulový zápas Michal Martínek vs. Daniel Dittrich. Zajímavý a plný pěstí se čeká střet Michala Kotalíka s Martinem Šulcem. Poprvé se pod touto organizaci představí také neporažený Miroslav Brož.

Přímý přenos galavečera MMA organizace Oktagon nabídne v přímém přenosu exkluzivně stanice O2 TV Sport. Živé vysílání může sledovat úplně každý i přes populární tarif O2 TV Sport Na den, kde je přenos k dispozici v prohlížeči nebo v aplikaci O2 TV na mobilu i tabletu.