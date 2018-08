Tohle bude boj. Pudilová zná soupeřku pro další bitvu v UFC

Potvrzeno! Informace, které měl server Sport.cz už několik dnů, se staly realitou. Lucie Pudilová míří do USA, kde ji čeká 8. září v Dallasu další soupeřka v UFC, nejprestižnější organizaci MMA. Do klece vstoupí proti sokyni z Mexika. Souboj Pudilová vs. Irene Aldana.