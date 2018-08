Bitva, která se má psát zlatým písmem. Podle trenéra skončí K.O.

Největší zápas historie UFC? Může být, vždy ten poslední je nejvíce sledovaný, vyhecovaný a dostává zlaté pozlátko. V případě války dvou nesmiřitelných se tak opravdu stane. Conor McGregor bude znovu bojovat. Na galavečeru UFC 229 se postaví Chabibu Nurmagomedovi. Bitva je v plánu na 6. října v Las Vegas. „Očekávám K.O., určitě, ať už to bude v prvním nebo v druhém kole,“ řekl pro server sportsjoe.ie Owen Roddy, který je jedním z McGregorových trenérů.

Conor McGregor opět vstoupí do klece. Na galavečeru UFC 229 se postaví Chabibu Nurmagomedovi.

Dagestánec Nurmagomedov má v roli profesionála na kontě 26 vítězství, ještě neprohrál. McGregor 21 výher a 3 porážky. Naposledy prohrál v březnu 2016, když ho porazil Nate Diaz.

Ir naposledy v kleci bojoval na konci roku 2016, když mu podlehl Eddie Alvarez. Nurmagomed měl minulý fight v dubnu tohoto roku, nestačil na něj Al Iaquinta.

Co rozhodne v duelu dvou mužů, kteří si nemohou přijít na jméno? „Není to jen síla, ale také přesnost, načasování. Conor má všechno. Kdo půjde proti němu, bude mít velmi těžký úkol. Chabib ještě nikdy v životě nebojoval se strikerem jako je Conor," je přesvědčený Roddy.

Naposledy se McGregor předvedl v ringu, když nastoupil v boxerském zápasu, kde ho porazil v 10. kole Floyd Mayweather. V posledních dvou kolech dostal od ryzího boxera nakládačku a byl fackovacím panákem. S takovým vývojem v kleci nepočítá. „Bude ve formě, jakou jste u něj ještě neviděli," řekl také Roddy.

Jenže Chabib Eagle Nurmagomedov v MMA kleci ještě neprohrál. „Myslím, že se mnou McGregor nebude bojovat. On chápe, co by se stalo," pronesl dagestánský Orel v březnu. Mýlil se.

