Na vysluní chce sport, kde vládnou emoce, pěsti a odhalená těla

MMA, to jsou emoce, které někdy neznají hranice. A to v kleci, i před klecí.

„Jsme rádi, že po téměř deseti letech, kdy české MMA stálo pouze na GCF, jsou zde další organizace, které pravidelně pořádají galavečery a tím pádem se tento sport vyvíjí samozřejmě rychleji, než když vše stojí na jedné organizaci. Ale MMA není sport, který konkuruje anebo by mohl konkurovat fotbalu či hokeji, jak zde mnozí prezentují," je přesvědčený Michal Hamršmíd, promotér a bývalý zápasník.

GCF patří mezi nejznámější, ale v posledních dvou letech český trh zaznamenal větší dravce. A ti mají také smělejší plány. I co do počtu fanoušků na svých akcích.

Nejvyšší čísla návštěvnosti padají podle očekávání u organizací Oktagon MMA a XFN. Ty pořádaly, případně budou pořádat akce také v největších halách obou zemí. Kompletní O2 arena v Praze má kapacitu i s místy okolo klece 20 tisíc sedaček. Zimní stadión Ondreje Nepely v Bratislavě atakuje ve stropu 10 tisíc míst.

Michal Hamršmíd (vpravo).

Archiv: Michal Hamršmíd

GCF 16. září, Olomouc, Clarion Congress Hotel Kapacita: 1000 míst Očekávaná návštěva: 1000 lidí Cena vstupenek: 350 Kč Využití haly: 100 % 13. říjen, Dobříš Kapacita: 1000 míst Očekávaná návštěva: 1000 lidí Cena vstupenek: 490 Kč Využití haly: 100 %

„MMA se stal nejrychleji rostoucím sportem v roce 2017 a máme důvody předpokládat, že tomu tak bude i v následujících letech. Vlna zájmu o MMA se do Česka přelila z USA, Číny, Ruska nebo středního východu. MMA je v USA například již populárnější než lední hokej nebo basketbal," říká za XFN Petr Kareš, který předpokládá, že na prosincový galavečer v Praze přijde 15 tisíc fanoušků.

Po dálnici popularity a všeobecného zájmu a povědomí se valí nejhlasitěji Oktagon MMA a XFN. Tady mají největší motory, které dokážou leckdy využít i proti sobě.

První má svoji show, výzvy, galavečery. „Všechny naše nárůsty jsou ne v desítkách, ale ve stovkách procent. A to umíme nabídnout i našim partnerům. Kdo má ten správný čich, tak vyhraje. Co se mi nelíbí na českém MMA? Velkou brzdou jsou bezpochyby lidé v čele velkých korporátů, medií a televizí. Druhou brzdou jsou bojovníci sami. Často se neumí prodávat a prezentovat. K MMA to prostě patří a bez toho to nejde a nepůjde. Co hůř, někteří to dokonce nechtějí. Ti jsou bohužel odsouzeni z 99 % k neúspěchu," je přesvědčený Ondřej Novotný z organizace Oktagon MMA.

Oktagon MMA na pražské Štvanici.

Facebook: OKTAGON MMA

Oktagon MMA 15. září, Bratislava. Zimní stadion Ondreje Nepely Kapacita: 10 500 míst Očekávaná návštěva: 8000 návštěvníků Cena vstupenek: 480 - 4230 Kč Využití haly: 76% 17. listopad, Praha. O2 arena Kapacita: 11 000 (bez horního patra) Očekávaná návštěva: pořadatel neuvedl Cena vstupenek: 990 - 6990 Kč Využití haly: -

Největší rival je aktivní, hbitý a úspěšný v oslovování fanoušků. Výrazně mu v tomto pomáhá Karlos Vémola, který je „zlatým vejcem" českého MMA. S jeho podporou je k úspěchu blíže. A v XFN to vědí. Když ne přímá podpora Terminátora, implementují jeho osobu k jiným bojovníkům. Petr Ondruš a Patrik Kincl jsou toho důkazem. A na více než rok máte o střelivo postaráno.

„Nebude to dlouho trvat a MMA se stane plně profesionalizované sportovní odvětví jako třeba dnes fotbal a hokej. Tato situace není jenom v Česku, ale v celé západní Evropě. XFN je jednou z několika mála profesionálních promotérských společností v celé EU," míní Kareš.

Karlos Vémola s pásem šampióna organizace XFN.

Foto: facebook XFN

XFN 21. října, Bratislava. Zimní stadion Ondreje Nepely Kapacita: 10 110 míst Očekávaná návštěva: 5 000 Cena vstupenek: od 30 do 330 EUR (760 až 8400 Kč) Využití haly: 49 % 27. prosinec, Praha. O2 arena Kapacita: 20000 míst včetně využití plochy a klubových pater Očekávaná návštěva: 15 000 fanoušků Cena vstupenek: od 990 do 16 000 korun Využití haly: 75 %

Zápasy českého MMA se nezrodily v těchto organizacích. Jsou tu i jiní, kteří nejsou tolik vidět. GCF bude mít na kontě tento rok už 54 turnajů - 44 číslovaných GCF + 10 GCF Challenge. Vše začalo už v roce 2010. Tady se začínalo na stovkách fanoušků. Největší současní hráči mají v průměru pětkrát méně turnajů, jejich první galavečery se datují k roku 2016.

„Co se týče profi scény, tak to je byznys, tam je na každém promotérovi, jak se bude chovat a vystupovat, i když by to samozřejmě mělo mít nějaké hranice. Co se týče amatérského MMA, tak ano, těch věcí je dost k řešení, ale to jsou věci, které by se neměly dostávat ven a řešit se před veřejností, ale mezi kompetentními lidmi. Poslední měsíc díky navázaní spolupráce CSMMA a MMAA se tak začíná dít," přidává Hamršmíd.

Organizátory akcí v Česku jsou také Night of Warriors, Fight Night West, Heroes Gate a Fusion-FN. Nejsou tolik vidět, ale i tito pořadatelé mají své místo na scéně. Prostor zde dostávají také noví a méně známí bojovníci. Jako ve fotbale a v hokeji je nejvíce vidět nejvyšší liga, u MMA to platí obdobně. Na vrchol ale mohou všichni, záleží jen na nich.

Noci bojovníků - Night Of Warriors v LIberci.

archiv Martina Berky

Amerika, Japonsko, Polsko, země, kde nepočítají návštěvy v tisících, ale o řád výše. Otázkou je, jaká bude situace v Česku za pár let, zda bude tento sport nakloněn také finanční podpoře od sponzorů. Ti mají nyní jasný směr - fotbal, hokej, biatlon, tenis. Tudy vede hlavní finanční dálnice, ze které by MMA také rádo uzmulo svůj díl.

Brzdí něco MMA v rozletu?

„Možná neschopnost a zastaralé myšlení vrcholových manažerů ve velkých mediích a firmách. Tito lidé stále nechápou, jak obrovský fenomén v současnosti MMA je. Naštěstí se tato situace postupně mění k lepšímu a situace se obrací správným směrem," přidává pohled za Oktagon MMA Pavol Neruda.

Jeden příklad, který zasáhl milióny fanoušků. Před pár lety byl pro české příznivce biatlon sportem „myslivců", kteří sledovali jen věrní. Přišly úspěchy, příběhy sportovců, televize výrazněji zařadily tento sport do programu a vše se turbulentně otočilo.

„Kdysi, když jsem komentoval biatlon, tak jsem napsal článek o tom, že kdo podepíše Soukalovou a Moravce a upře svou pozornost na biatlon, bude vítěz. Dnes je situace stejná v případě Oktagonu," upozorňuje Novotný.

Za hranicemi v současné době české MMA reprezentuje nejhlasitěji trojice, která se v domácích klecích neobjevuje. Lucie Pudilová v americké organizaci UFC, která je největší na světě. Jiří Procházka roste zápas od zápasu v japonském Rizinu, třetím je těžká váha v podobě Viktora Pešty, který si nehoní skóre a jde do bitev s těžkými soupeři. Úspěchy těchto se také odrazí na českém bitvením poli.

Kolik lidí přijde do O2 areny? Šance jsou dvě

Největší česká hala O2 arena bude hostit na konci roku dvě akce MMA. XFN očekává, že v prosinci dorazí 15 tisíc fanoušků. Oktagon MMA neuvedl čísla, ale o listopadu má jasno. "Můžu divákům slíbit, že jak doprovodná show, tak především zápasy, které nabídneme, tady ještě nebyly a upřímně asi ani dlouho nebudou. Tohle je turnaj, který bude těžké zopakovat, nedej bože překonat," věří Novotný produktu, který spoluvytváří.

Klec, pěsti, kopy, zápas na zemi, polonahá těla, někdy i krev. Ještě před pár lety mělo MMA vizitku garážového sportu, kde si násilnická individua vylévala svá životní traumata na ostatních. Slupka, pod kterou se mnozí nedívali, nechtěli. Jak Česko přijme MMA, nezáleží jen na těch z druhé strany, tedy fanoušcích, ale především na samotných organizátorech, zápasnicích. Oni jsou bojovníci v kleci, měli by být i směrem k fanouškům, oni mají šanci vystřelit tento sport o několik pater výše. Nebo si také mohou dát K.O.

Biatlon poznal výsluní, jaký příběh si napíše české MMA?