Jediná Češka v nejlepší lize světa odletěla bojovat. Buď jako skála, hecoval ji trenér

Karlos Vémola a Viktor Pešta zažili UFC na vlastní kůži, ale to je minulost, v současnosti reprezentuje zemi ze středu Evropy jen Pudilová.

„Myslím na naši rodnou zemi a všechny fanoušky, kteří jsou moji velkou oporou, u nás doma, protože vím, že v oktagonu bojují se mnou. Cítím velkou hrdost, že mohu v takto tvrdém sportu reprezentovat naši zemi," přiznává bojovnice z Příbrami.

Mexičanka má podle statistik za sebou 12 zápasů v MMA, 8 vyhrála, 4 prohrála. Tři si odbyla v UFC, zde dvakrát odešla poražena, jednou vyhrála. Z poledních tří duelů vyhrála jeden.

Pudilová má na kontě 10 zápasů, 8 výher, 2 porážky. V UFC má opačnou bilanci než soupeřka - tři zápasy, dvě výhry. Z posledních tří duelů dva vyhrála.

„Neletím tam rozhodně prohrát. Budu v zápase postupovat tak, jako v zápasech předtím. Půjdu do toho naplno a nenechám si vnutit její styl boje," má v hlavě jasnou představu Pudilová, která se ještě před zápasem bude muset vyrovnat s dalšími procedurami. UFC je show, která se musí prodat, což vyžaduje povinnosti i pro zápasníky.

Bojový účes na zápas

„Musíme s ostatními zápasníky absolvovat různé úkony před i po zápase. Byl by to docela dlouhý výpis. Do toho se musím fotit, tak mám profesionální stylistky, které mě připraví," říká Pudilová, která v den zápasu ale přepne na samotný boj. I když se to nezdá, řeší se i účes na samotný boj.

„Specialistka na vlasy mi na hlavě vytvoří po konzultaci se mnou, tzv. bojový účes. Potom čekáme, až nás odvezou do arény, aby se stihli další úkony, např. odběr moči pro antidopingovou kontrolu. Potom přijde na řadu rozcvičení a konečná příprava na zápas - tejpování, vysvětlování pravidel," popisuje Češka opravdu poslední okamžiky před vrcholem, který přichází po několika měsících přípravy.

Když je vše hotovo, zavřou se dvířka od klece a show může začít. Jak Pudilová dopadne?