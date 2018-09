Hvězda nechce mluvit. Přijdou fanoušci o show před kamerami?

Jeden muž a dvě show. Výstřední zápasník MMA Conor McGregor dokázal bavit fanoušky v kleci, ale také v médiích, při rozhovorech, tiskových konferencích, kde si nebral servítky. Choval se, jako by mu patřil svět. Leckdy naduté, ale organizace UFC byla spokojená, měla sledovanost, tím pádem také vyšší příjem financí. Teď se zdá, že přišel nečekaný zádrhel. Ir nechce do zápasu 6. října, který má s Chabibem Nurmagomedovem v Las Vegas, sdílet svůj čas s médii.

„Jedním z důvodů, proč jste neviděli žádné rozhovory s McGregorem, je ten, že on nesouhlasí, nechce se čehokoli zúčastnit. Nejsou naplánované žádné tiskové konference. Organizace UFC je ohledně tohoto postoje hodně frustrována," napsal server mmamania.com.

Po ohlášení jeho zápasu se vstupenky vyprodaly téměř raketovým tempem, což je silný argument, který hraje pro McGregora. "Já vám prodávám lístky, dělám reklamu," může si říkat. Vstupenky šly do prodeje v pátek večer. Za dvě hodiny bylo vyděláno. A šlo o milióny dolarů.

Kdo ví, tohle schovávání může naopak vyvolat efekt ještě většího zájmu. Proč se tak nyní děje? Ir prostě nechce, má svoji hlavu. Dále může jít o promyšlenou taktiku. Nebo také se McGregor soustředí plně na zápas, který bude číslem jedna v roce 2018.

Ví to on, ví to soupeř, ví to i UFC. Tato současná trojčlenka - UFC, McGregor a Nurmagomedov - je nyní na vrcholu zájmu MMA, zasahuje celý svět, proto se může stát ještě do zápasu cokoliv. Tady nejde jen o sport, pár minut v kleci. Tato bitva žije svým životem už dávno týdny před vypuknutím.

Za minulý rok se McGregor vešel podle časopisu Forbes do nejlépe placené desítky sportovců světa, skončil na čtvrtém místě s příjmem 99 miliónů dolarů.