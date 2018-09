Judisté Musil a Petr na MS nestačili na nasazené soupeře

Třicetiletý Musil neměl v průběhu sezony ideální formu a z posledních šesti turnajů měl na kontě jedinou výhru. Navíc si do Baku přivezl angínu a bral antibiotika. Do prvního duelu s Tunisanem ale dal všechno, v polovině získal wazari a pak se ubránil. Stálo ho to však hodně sil a při odchodu z tatami málem zkolaboval.

"Měl jsem nízký tlak, motala se mi hlava, ale zároveň hrozně bušilo srdce. Bylo to hodně nepříjemné. Ale je to důkaz, že jsem do toho utkání dal všechno a zakyselil se jako prase. Za těch 25 let, co dělám judo, se mi tohle stalo tak pětkrát," řekl Musil v rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál.

Povedlo se mu nicméně rychle zregenerovat a v boji o osmifinále proti dvojnásobnému bronzovému medailistovi z mistrovství Evropy Lappinagovi mohl jen překvapit. Prohrával však boj o úchop, Rus ho nejprve hodil na wazari a v závěru i na ippon.

"Nemyslím si, že kdyby ten první zápas nebyl tak těžký, že by se ten druhý odvíjel nějak jinak. Vyvíjelo by se to podobně. On je lepší v boji o úchop. Měl tam hezké nástupy a akce, ale vycházelo to z toho úchopu. Já na tom v poslední době dost pracoval, ale tenhle kluk je prostě ještě lepší," připustil Musil.

Přesto věří, že se po předchozích nepovedených měsících opět dostává do pohody. "Teď jsem se v tom dost koupal a nešlo mi to. Budu se muset zamyslet nad svou přípravou, protože už mám své roky. Když k tomu ještě vylepším ten boj o úchop, tak nějaké dobré výsledky udělám a věřím, že v kvalifikaci o olympijské hry na to mám," dodal Musil.

Překvapit se nepovedlo ani Petrovi, který sice sváděl s favorizovaným Němcem Resselem vyrovnanou bitvu, ale prohrával v boji o úchop a následně sbíral tresty. Po třech minutách dostal třetí trest, což automaticky znamená výhru soupeře.

"Strategie byla řezat se s ním v úchopu, ale já se do něj pořádně nedostal a s tím vyhrávat nejde. Dával jsem do toho, co to šlo, ale on byl pořád silnější. A já dostával tresty a to rozhodlo. Musím zlepšit boj o úchop, tam mě úplně rozebral. I prohra se silnějším soupeřem bolí stejně. Věřím, že vydařenou přípravu zúročím v dalších turnajích," řekl Petr.