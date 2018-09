Konečný nařídil Bytyqi decentní flákání

Na první pohled křehká blondýnka s trefnou přezdívkou „Andělská pěst", kterou jí vymyslel manžel Karolíny Plíškové moderátor Michal Hrdlička, v Ústí nad Labem vybodovala Britku Castleovou.

„Beru to i jako svůj úspěch, protože to je částečně taky práce trenéra," říká Konečný. „Rozhodně ale Fabčin titul není u nás doceněný. Možná snad časem," povzdechne si.

Mezi profesionály si dvojnásobný bronzový medailista z amatérského mistrovství světa vybudoval velké renomé zásluhou 55 zápasů, z nichž padesát vyhrál. Ten poslední se ale uskutečnil už před více než čtyřmi lety. Od té doby český mužský profi box eufemicky řečeno stagnuje.

Ženský úspěch pomůže i mužům

„Zlepšuje se to opravdu jen po malých krůčcích," tvrdí 40letý Konečný, jenž příští týden na tiskové konferenci odtajní detaily chystaného comebacku do ringu. „I úspěch v ženském boxu nám ale pomůže v tom chlapském. Víc se budou zajímat média, najdou se sponzoři... A třeba bude box populárnější i pro děti, ale co z toho vzejde, uvidíme až za pár let."

Dvaadvacetiletá Bytyqi si několikrát pochvalovala, jaký byl pro ni zásadním zlomem trénink pod vedením Konečného. „Já to nehrotím. Dostává stejné dávky jako všichni ostatní. Boxuje i tříminutová kola. Až když se blíží zápas, tak jí to trošku zkrátím na její dvě minuty, aby byla zvyklá na délku kol a neprospala třeba půlku zápasu."

Po úspěchu v dosud životním zápase naordinoval Konečný svěřence lehčí program. „Dostala trošku volno, čtrnáct dnů by se měla decentně flákat, i když se to nesmí přehánět. Ale Fabča má skvělou morálku. Uvědomuje si, na co spousta lidí zapomíná: že to dělá pro sebe a pro svůj úspěch. Chce trénovat a nemíní nic podcenit nebo zanedbat."

Před Bytyqi jsou totiž další výzvy. A rozhodně nejsou malé. Ve světovém žebříčku minimuší váhy do 47,6 kg nyní česká profi boxerka figuruje na 13. místě. Obhajovat mistrovský pás by měla proti Mexičance z Tijuany Brendě Floresové. Kde? „Svůj poslední zápas odboxovala v Americe, takže je možné, že má za sebou někoho silnějšího s hodně penězi," tuší Konečný.

Zápas v USA, to by byl pro Bytyqi další velký krok dopředu. „Uvidíme, s německou stájí to ale začneme řešit až později," dodává kouč šampiónky.