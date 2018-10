Postaví se elitě. Šampión vyrazil testovat a trefit borce do hnízda úspěchu

Pokud máte ty nejvyšší cíle, pokud máte stále kam stoupat a nedojdete do bodu spokojenosti. Pokud se chcete vyvíjet, chcete být lepší, až budete nejlepší. Takový život je neustálý boj, konfrontace. Tento styl vyznává zápasník MMA Tomáš Deák, slovenský šampión prestižní ruské organizace Fight Nights Global. On chce ale výše, do UFC. Jeho přestupní stanicí bude 17. listopadu Praha, kde se jako bojovník představí na galavečeru Oktagon 10 v O2 areně. On bude první hvězdou večera.