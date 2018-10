Výhru dagestánského orla nad McGregorem slavili fanoušci po celém světě. Nechyběly ani samopaly

Jaký verdikt bude mít ostuda z UFC 229, to je nejčastější otázka fanoušků MMA v posledních hodinách. Chabib Nurmagomedov po výhře nad Conorem McGregorem přeskočil klec a napadl fanoušky, následoval chaos, bitky, do kterých se zapojil i poražený Ir. Ti, kteří fandili „orlovi z Dagestánu“, ale měli pár hodin jiné starosti. Slavili. A někdy to bylo hodně divoké.