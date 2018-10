Hvězdy si vyzkoušely sumo. Ve třech šly na jednoho, jak dopadly?

Vypadá to jako brnkačka, jenže ona je to dřina. Hvězdy motocyklového sportu v kategorii MotoGP si vyzkoušely bojové umění sumo. A nestačily se divit, co všechno tahle sportovní disciplína obnáší. Jak si známí jezdci vedli? Podívejte se na přiloženém videu.

Závodníci Takaaki Nakagami, Jorge Martin a Franco Morbidelli si nejprve prohlédli, jak takové zápasení sumo vypadá v praxi. Pak se do tréninku i samotné akce pustili sami. „Viděli jsme trénink a byla to opravdu tvrdá, těžká práce. Překvapilo mě, kolik úsilí a práce do toho bojovníci dávají. Je to sport a pro Japonce takřka svatá věc," konstatoval třiadvacetiletý rodák z Říma Morbidelli.

On i jeho kolegové se postavili bojovníkům sumo v tréninkovém zápase. Ale neměli nárok. Uspět nezvládli, ani když šli na jediného soupeře ve trojici. „Vyhrát bylo nemožné. Snažili jsme se předvést to nejlepší, vydali jsme ze sebe sto procent. Ale náš soupeř byl jako kámen," kroutil hlavou další ze závodníků Takaaki Nakagami. A tak to vypadá, že raději zůstane celé trio věrné svým motorkám a kategorii MotoGP.