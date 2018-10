Neskutečné! Boxerské výplaty šplhají do miliardových výšin

Pro normální smrtelníky jde o něco nepředstavitelného, prostě jiný svět, sci-fi. Na Zemi žije nyní přibližně 7 630 000 000 lidí. Kolik jich za svůj život poznalo příjem jako dva boxerští velikáni? Mexičan Saul Alvarez podepsal pětiletou smlouvu, za kterou inkasuje 365 miliónů dolarů. Až 200 miliónů by chtěl Floyd Mayweather, pokud by se vrátil z důchodu a šel do ringu se zápasníkem MMA Chabibem Nurmagomedovem. Svět se zbláznil.

Osmadvacetiletý Alvarez podepsal kontrakt na jedenáct zápasů, a to s projektem DAZN, což je sportovní streamová společnost. Jeho smlouva byla podepsána na nejvyšší částku v historii sportu. V přepočtu jde o více než 8 miliard korun!

„Je to jen díky mé tvrdé práci. Nejdůležitější je, že mě mohou fanoušci vidět, aniž by museli platit 70 nebo 80 dolarů. Jde o historickou dohodu, musím se ještě lépe připravovat a předvádět fanouškům lepší výkony," řekl pro ESPN král střední váhy.

Boxers Canelo Alvarez (vlevo) a Rocky Fielding pózují před vzájemným zápasem.

Richard Drew

Když vysílalo HBO jeho zápasy, fanoušci platili až sto dolarů za PPV, placené připojení k zápasu. Kvůli kontraktu se streamovou společností budou nadšenci boxu platit méně.

Už několik dnů se světem šíří odvážná myšlenka na duel Mayweather vs. Nurmagomedov. Boxer proti bojovníkovi MMA. Tento příběh tu už jednou byl, Američan potkal v ringu irského bouřliváka Conora McGregora, který nakonec prohrál.

Do stejné vody se patrně pokouší ponořit také Dagestánec. Proč? Popularita, naditý měšec a překonání rivala z klece. Nurmagomedov se už sešel s Umarem Kremlevem z Ruské boxerské federace, kde měli jednat o možnostech zápasu. Zájem této strany je mít duel v Moskvě, napsal server mirror.co.uk.

Bitva mimo USA by byla pro neporaženého Mayweathera novinkou, kterou by si samozřejmě nechal zaplatit. „Chceme, aby zápas proběhl v Moskvě v legendární aréně," svěřil se Nurmagomedov na instagramu.

Miliardy za jeden zápas

„Oba jsme neprohráli, ale v džungli je jenom jeden král. Pojďme, proč ne. Samozřejmě, že králem jsem já, protože on (Mayweather) nedokázal McGregora srazit, já to provedl s lehkostí, takže bychom do toho měli jít," nechal se slyšet Dagestánec ve výzvě před týdnem.

On má v kleci bilanci 27 zápasů a stejný počet výher. Američan v ringu vyhrál 50 soubojů, ten poslední právě proti McGregorovi. To oba bojovníky spojuje.

Chabib Nurmagomedov slaví triumf v Las Vegas nad Conorem McGregorem.

John Locher

Američan si je jistý, má sebevědomí, pokud on bude chtít, zápas se uskuteční. „Jsem sám sobě šéfem, takže nemohu říci, co se děje u Chabiba, ale nakonec se to může stát. Pokud se mu postavím, chci devítimístnou částku, víc než s McGregorem. Chci mí garantováno něco mezi 110 až 200 milióny dolarů," řekl jedenačtyřicetiletý Mayweather pro TMZ. A to za jeden zápas! Pro lepší představu, jde o cifru, která šplhá až ke 4,5 miliardy korun!

V zápase Mayweather - McGregor byly výplaty rozděleny přibližně takto. Američan 4 miliardy korun, Irskému bojovníkovi připlula na účet polovina.