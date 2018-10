Bijec z klece míří za Zemanem, potká se s Tysonem. Mezitím Terminátor dře na další bitvu

Je vidět čím dál více. A nejen kvůli tomu, že mlátí lidi v kleci. Zápasník MMA Karlos Terminátor Vémola zažije během tří týdnů tři momenty, které výrazně zasáhnou do jeho života. V neděli se ukáže na Pražském hradu na recepci u příležitosti oslav stého výročí založení Československa. O čtyři dny později se sejde v Praze s legendárním boxerem Mikem Tysonem a 18. listopadu bude bojovat v Bratislavě s Moisem Rimbonem, což je duel, který vidí první Čech v UFC jako další krok k návratu do nejslavnější ligy světa.

V neděli jdete na Pražský hrad. Budete nervózní, přece jen jde o výjimečnou záležitost?

Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Můžu být nervózní maximálně z toho, že budu špatně oblečený, ale mám přítelkyni, tak mi snad poradí. Já si nehraju na politika, podnikatele, já jsem fighter. Nikdo ode mě nečeká politické řeči, jsem vděčný, že jsem byl pozvanej, ale nejde o mou osobu, ale o to, že tam jde MMA zápasník, to mě těší. Tento sport je jinde než před pěti lety.

Jak vnímáte rozdílné reakce na vaše pozvání?

Tohle jde mimo mě, nekomentuju to, vyjádřím se po akci, teď to nechci kazit.

Ale nějaký názor máte, ne?

Mám, ty řeči mě serou úplně nejvíc. Já se nebudu vyjadřovat, jestli se mi Zeman líbí, nelíbí, jestli to je ostuda, nebo není ostuda národa. Já se vyjádřím, jak to je. Zeman nebyl zvolenej Parlamentem České republiky, jeho zvolil český lid. Kdo říká, že bych tam neměl chodit, tak si neuvědomuje, že někdo z jeho rodiny příbuzných, kamarádů musel Zemana volit, nějak se tam musel dostat. Ať se to někomu líbí, nelíbí, tak by se měl respektovat názor českého národa. Kecy, že bych měl pozvání odmítnout, to je holý nesmysl. Lidi si nevidí do huby, to mě vytáčí. Je plno zákonů, pravidel, které se nám možná nelíbí, ale měli bychom je respektovat.

Prvního listopadu se sejdete s bývalým boxerským šampiónem Mikem Tysonem, byl to váš vzor?

Určitě, sledoval jsem ho a trochu se v něm i vidím. A to z důvodu, že on nebyl jeden z těch nejvíce technických a nadaných boxerů, ale byla to ikona, osobnost, zvíře. Taky nepatřím mezi nejtechničtější bojovníky, ale on i já máme motivaci a touhu uspět. To se ve sportu počítá.

Chtěl byste od něj něco převzít?

Dneska je MMA už jinde, je jiná doba, ale pár otázek na něj budu mít.

Jaké?

Takový, který se moc neventilují. Jako fightera mě třeba zajímá jeho motivace, protože on tam neměl ty finance, on byl zabiják, s tím do ringu šel. Bylo mu celkem jedno, kam peníze jdou, podle toho také dopadl. Rád bych věděl, kdy se to v něm zlomilo. V jednom rozhovoru řekl, že už není to zvíře, jak ho všichni znají. Co se v něm zlomilo, to mě vždycky zajímalo.

Třetím velkým tématem těchto dní je váš zápas, který proběhne 18. listopadu v Bratislavě. Jak probíhá příprava na Američana Rimbona?

Zdraví musím zaklepat na dřevo, všechno probíhá podle plánu. Trénuju a žiju v Anglii, do Čech létám jen na akce a na dovolenou.

Vaše jméno přesahuje už klec MMA, máte kolem sebe sponzory, partnery, jste zván na akce, točíte motivační videa, radíte lidem. Nemáte toho někdy už dost, jde vše stíhat?

Vždycky jsem toho měl hodně. Všechny tyhle věci mě motivují, ženou dopředu. Mě fakt motivuje, že za mnou lidi jdou, fandí mi. Když mi napíšou, že díky mě trénují, zhubli 20 kilo, to mě žene dopředu, jsem rád, že jsem pozitivní příklad. Jsou věci, na který si musím udělat čas, na Hrad, Tysona, abych lidi dostal z hospod a ze židlí ke sportu. Tohle k šampiónovi patří. Nejen v ringu, kleci, ale měl by jít příkladem mladým klukům, aby MMA zase nezapadlo. Tohle šampióni nesou na ramenou. Jestli to dělám dobře, nebo špatně, to nechám už na lidech.