Dojde na světové bitvy v kleci? Slavná UFC krouží nad Prahou

Rány pěstí, kopy do hlavy, boj na zemi, nadprůměrná fyzická trénovanost, tlak okolí, fanoušci rozdělení na dva tábory. Dohromady adrenalin, který tolik láká. Slavná UFC v Česku, nejsledovanější MMA liga zápasníků v O2 areně? Zástupci této organizace sondují terén, vědí o Praze, ale zatím jen krouží. Když se hrála NHL na českém území, fanoušci byli natěšení, bylo vyprodáno a nemohli se dočkat nejsledovanější hokejové ligy ve středu Evropy. Co chybí, aby se ujala i klec uprostřed největší české areny?

„UFC v Praze dříve nebo později bude. Není snad tajemstvím, že s pražskou O2 arenou každý rok o této možnosti jednají. Česká republika se společně s Polskem stává centrem evropského MMA. Přítomnost největší světové organizace v Praze by to potvrdila a výrazně by se zjednodušil přístup českých zápasníků na karty UFC obecně,“ myslí si Petr Kareš, promotér organizace XFN.

Méně optimistickým pro nejbližší období je Viktor Pešta, zápasník, který na vlastní kůži poznal, jaké to je, bojovat pod touto organizací.

„Už se o tom mluví několik let, ale zatím to nevypadá. Je potřeba nejdřív vybudovat jednak pořádnou fanouškovskou základnu a jednak i jasnou byrokratickou strukturu. V Česku máme hned dvě asociace, ale obě se zaměřují spíš na amatérské MMA a profesionální scéna je trošku zanedbaná. Profíci u nás nepotřebují žádnou licenci a není žádná komise, která by dohlížela na průběh turnajů. Tyhle věci se podle mě musí změnit jako první, bez toho k nám UFC těžko zavítá,“ je přesvědčený Pešta, který byl v UFC jako druhý Čech. Prvním byl Karlos Vémola. Nyní pod touto asociací bojuje Lucie Pudilová.

https://www.facebook.com/ufceurope/videos/2158665454401793/

„Určitě máme kvalitní fanouškovskou základnu, která je podle mě stejná jako v sousedním Německu, kde se UFC už několikrát představilo. Lidi u nás na MMA chodí. Myslím, že s pomocí fanoušků z okolních států by O2 arena praskala ve švech. Samozřejmě že by bylo lepší, kdyby v něm figurovalo více našich zápasníků. Pudilová je málo. Na druhou stranu dělá tam českému MMA skvělou reklamu a je vidět,“ přidává svůj pohled Daniel Barták, trenér Penta Gymu Praha.

MMA zavítalo do pražské O2 areny zatím jen jednou, a to v prosinci minulého roku, na akci XFN 6 dorazilo sedm tisíc fanoušků. Do konce tohoto roku se v této hale představí MMA ještě dvakrát: 17. listopadu s organizací Oktagon MMA a 27. prosince XFN.

„Turnaj vnímáme jako obrovskou investici do budoucnosti organizace. Už v tuto chvíli, kdy je prodáno více než 6000 lístků, je kompletně vyprodáno VIP (zbývá posledních 100 lístků na ploše) a my víme, že turnaj bude finančně úspěšný. Samozřejmě počítáme s lístky jen na spodní úrovni, takže když přijde 9000 lidí, hlásíme vyprodáno, jelikož horní patro a sky boxy neprodáváme. Byl by to pro nás obrovský úspěch a především tedy investice do budoucna,“ říká Ondřej Novotný z Oktagon MMA.

Alexandr Jemeljaněnko dostal Viktora Peštu ve druhém kole pod tlak a zápas nakonec vyhrál.

RCC

Hranice devět tisíc bude rekordní, ale ne na dlouho, v prosinci se očekává návštěva okolo patnácti tisíc fanoušků. Pokud by dorazilo UFC, bylo by patrně vyprodáno. „Za posledních pár let se zájem o MMA ohromně zvednul. Další český bojovník by určitě taky pomohl, ale musel by to být někdo, kdo se prosadí i ve větších zápasech a mohl by třeba zápasit v main eventu,“ přemýšlí Pešta.

„Určitě je více zápasníků, kteří by se v UFC neztratili a díky případnému turnaji u nás by se mohli ukázat na fight card. Ať už to je Pešta a Vémola, kteří už v UFC zápasili, tak by to mohl být například Procházka, Šormová, Muradov nebo Petrášek,“ přidává další jména Barták. „Chci se vrátit do UFC,“ řekl už několikrát Terminátor Vémola, první Čech, který poznal atmosféru této ligy.

UFC, to jsou miliardy korun

Jenže není UFC jako UFC. Jsou číslované galavečery, například UFC 229, 230. Ty jsou na samém vrcholu pyramidy. Samotný vstup do UFC v hierarchii organizace ještě nic neznamená. Cesta z evropské UFC Fight Night na americké karty přes UFC Fox až k číslovanému UFC je dlouhá. „Lucie Pudilová může změnit strategii turnajů UFC Fight Night, které jsou v této době zaměřeny na Londýn, Hamburg, Gdaňsk a Dublin,“ zmiňuje Kareš Pudilovou, která zápasila v září v Dallasu. Prohrála s mexickou soupeřkou Irene Aldana, ale obě získaly speciální bonus 50 tisíc dolarů (milion korun) za podívanou, kterou předvedly.

UFC je mašina, která chrlí jeden turnaj za druhým a je výdělečným podnikem. I toto je parametr, který rozhoduje o umístění turnajů.

„Obchodní model UFC je zaměřen na televizní práva a celosvětový prodej PPV (předplacený přenos). XFN je zaměřené na zážitek diváka na místě, který je spojen s českou nebo slovenskou sportovní hvězdou. UFC 229 na PPV vydělalo více než 2 miliardy korun. UFC pracuje s rozpočtem několika milionů dolarů na každou akci, většinu nákladů tvoří celosvětové reklamní kampaně a zápasníci,“ říká Kareš.

https://www.facebook.com/feferonkafightteam/videos/287166638583093/

Když se oprostíme od financí a ekonomických ukazatelů, fanoušky zajímají především bojovníci, pokud by v Praze šli do klece ti čeští, bude zájem o to větší. „Myslím, že bychom v Česku těžko hledali bojovníka, který by takovou nabídku odmítl,“ má jasno Pešta.

„Jednoznačně by to mohl být Karlos Vémola. Hned pak bych sázel na Patrika Kincla. Ze zahraničních zápasníků, kteří nastupují v Čechách, pak Makhmud Muradov, Ivan Buchinger nebo Tomáš Deák,“ dodává Kareš.

Takže kdy půjdou lístky na UFC v Praze do prodeje?