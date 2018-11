Fanoušci, pozor! Kličko přemýšlí o návratu, rád by překonal rekord

Dojde k návratu legendy do ringu? Pokud se sejdou okolnosti, je zde varianta pro Vladimira Klička, bývalého dlouholetého šampiona těžké váhy. Ukrajinci je nyní dvaačtyřicet let. Na konci dubna minulého roku odešel z ringu poražen, ukončil kariéru, ale vše může být jinak. V hlavě má myšlenku na překonání legendárního George Foremana.

Kličko naposledy boxoval v dubnu 2017, když ho poslal do důchodu Brit Anthony Joshua, předtím prohrál i s jeho krajanem Tysonem Furym. Po těchto dvou porážkách odešel muž, který v ringu 64 duelů vyhrál a jen pětkrát padl. Jedenáct let neokusil hořkost porážky!

Fury mu sebral čtyři pásy šampiona profesionálních organizací WBA, WBO, IBO a IBF a stal se novým mistrem světa v těžké váze.

Čas letí, jenže Kličko se cítí v pohodě a naznačil, že je znovu připraven oprášit boxerské rukavice, které pověsil na hřebík. „Muselo by jít ale o něco mimořádného, neuvěřitelného," zdůraznil boxer pro server thesun.co.uk.

Historie. David Haye (vlevo) odešel ze souboje s Vladimirem Kličkem poražen.

„Stále to tam je, ale nevím, jak dlouho můžu zůstat ještě v takové formě. Pokud však dosáhnu 45 let a budu na to ještě mít, budu mít chvění v žaludku, tak to může být mimořádný okamžik. Chci překonat rekord a stát se nejstarším světovým šampionem těžké váhy," nechal se Kličko slyšet.

Kličko po porážce s Joshuou "Místo úspěchu to znamená dosažení nejlepšího možného výsledku. Předem nevidíme, jaký může být nejlepší možný výsledek. Nakonec to byl Anthony Joshua, který dal rozhodující ránu a já vítězství v ringu ztratil. Neuskutečnil jsem svůj cíl, ale ve skutečnosti jsem získal mnohem víc. Nikdy jsem si nemyslel, že bych takovou věc řekl po porážce."

Bývalý americký boxer slavil tituly organizací IBF a WBA, když mu bylo 45 let a 10 měsíců. V roce 1994 porazil Michaela Moorera. „Nejde mi o peníze, ale o ten záznam z roku 1994. Pravidelně cvičím, téměř každý den. Musím, je to jako vzduch, který dýcháme," přidal Kličkův hlas webový portál blick.ch.