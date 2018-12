Nejsem McGregor, jdeme si rozbít hubu, vzkazuje Čech na Slovensko

Co dřív? Občas by se potřeboval naklonovat. Každodenní tréninky, koncerty, péče o děti. Ještě čtyři týdny musí Marpo vydržet v kvapíkovém tempu. Tři dny po Štědrém dnu ho čeká až dvacet tisíc diváků v O2 areně, kde bude boxovat a jeho soupeřem bude Rytmus. Šest kol po třech minutách si dají dva zpěváci. Oni dva jako hlavní zápas galavečera organizace XFN. Čech proti Slovákovi v největší československé hale.

Marpo, alias Otakar Petřina, má zkušenosti s bojovými sporty, jeho doménou byl thajský box. Nyní jde do klasického boxu.

„Měl jsem zápasy maximálně pro tisíc lidi, to byly kulturáky. Asi budu nervózní, tohle bude něco úplně jinýho, člověk si jde rozbít hubu. Odehrál jsem 1500 koncertů, ale tohle je jinej druh adrenalinu," přiznává.

Rytmus, nadšenec do boxu, který nemá zkušenosti se syrovou realitou zápasu, ale má sebevědomí. Aspoň tak vystupuje. Před pár dny se poprvé potkali, podívali se z půl metru do očí. „Nejsem McGregor, neberu to jako tyátr, on to bere, jako kdyby byl Mayweather. Přijde mi to vtipný. Já jdu prostě válčit a nebudu dělat tyátr okolo, i když to lidi láká, kašlu na to, chci být za sebe," jede si Marpo na pohodové vlně a nechce z ní být shozen.

Když prohraju, budu za blbce

Dva zpěváci, kteří znají zájem médií, tentokrát jsou ale v odlišné pozici. Musí si zvykat i na obrovský humbuk, který celý zápas a galavečer provází. A to dlouhé týdny. A také trash talk, popichování. Rytmus se nechal slyšet, že trénuje s takovými lidmi, kteří by Marpa do dvaceti sekund zlikvidovali.

Marpova reakce?

„Tohle řekl asi před půlrokem a teď už je opatrnější, co říká na moji adresu. Jakmile se blíží zápas, pracujou nervy. Já sparoval s českou boxerskou reprezentací. Ať si zkusí sparovat s lidma, co já, a uvidíme, jak dlouho vydrží. Mě sparingpartneři nešetří," usmívá se Marpo, který už před zápasem ví jednu věc. "Když prohraju, budu za blbce."