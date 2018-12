Zhýralý Lavi skončil s alkoholem a našel lepší drogu. Stal se boxerem!

Tohle nikdo nečekal. Filmový týpek Julius Lavický z Vyšehradu zapomněl na fotbal a vrhl se do daleko riskantnějšího sportu. A nejde jen o sranda plácání. Jakub Štáfek, alias Lavi, bude mít 30. prosince v legendární Lucerně boxerský zápas. Tentokrát žádné hraní před kamerou, ale opravdové rány pěstí. „Potřeboval jsem změnit životní styl, od srpna nechlastám a nedělám kraviny. Endorfiny jsou nejlepší droga, kterou jsem zatím našel,“ říká s úsměvem osmadvacetiletý herec, scénárista a režisér.

Příprava na premiérový zápas v Lucerně se blíží ke konci. Po roce tréninků Štáfek přiznává, že je špatný boxer, ale určitě není žádný plácal. „Každý trénink je vidět, jak se zlepšuje, má daleko lepší technický projev než před rokem. Je hrozně zodpovědný," říká o svém klientovi trenér Filip Miňovský.

Kdo si pamatuje na Laviho ze známého seriálu a jeho životosprávu, morálku a přístup, musí být překvapen. Štáfek vymazal pózu divokého fotbalisty ze života. „Nevím, co je fotbal," je v dobré náladě boxerský nadšenec, který jak navlékne rukavice, změní se.

„V osobním životě jsem milej a hodnej človíček, který by neublížil mouše, ale jak to navleču, tak bych chtěl žrát," popisuje svoji přeměnu, pokud vkročí mezi šestnáct provazů. Jak se mu jeho přání vyplní, uvidí vyprodaná Lucerna 30. prosince.

Dojde i na derniéru v ringu

Na galavečeru fanoušci bojových sportů uvidí více než deset zápasů. Poslední rozlučkový s kariérou zažije Michal Dufek. „Je to zvláštní, chtěl bych pokračovat, ale je mi pětatřicet let, mám plány s boxerskou školou a už to nejde skloubit," přiznává důvody konce boxer, který si připíše zápas číslo 47.

Jeho soupeř Jakub Chval je po šesti duelech stále neporažený. „Kvalitní výzva. Bude to výborný zápas, pro Lucernu ideální," těší se Dufek.