Bojuje za štěstí své matky. Zidaneův obdivovatel se stal mužem

Nikdy nevíte, kde skončíte, co se za pár let přihodí. Kiamrian Abbasov žil v malé vesnici u Biškeku v Kyrgyzstánu. On, mladší dcera a jeho matka. Málo studia a více práce, hlavní bylo přežít. Už jako teenager se staral o rodinu. Pracoval, přitom si stačil hrát na fotbalistu. Nyní mu je pětadvacet let a je zápasníkem MMA v jedné z nejviditelnějších organizací na světě. Bojuje pod hlavičkou One Championship.