Na UFC v Praze budu, nepochybuje Vémola. Pokud ne, má v hlavě překvapivý plán B

„Soupeř na galavečer XFN měl být znám už dávno, připravuju se, ale je to těžký, když nevím na koho," přiznal ve čtvrtek večer Vémola na veřejném tréninku v Praze. V okruhu jsou údajně tři jména. Jasno by mělo být do několika dnů, možná hodin.

Další nevyjasněnou ságou je trojčlenka - Vémola - UFC - Praha. Přání prvního Čecha v této americké organizaci je, aby mohl v únoru bojovat před vyprodanou arenou. Představa je jedna věc, realita druhá.

„Bude záležet, jestli UFC chce nabírat nějaké Čechy (české zápasníky). Pokud ano, kdo jiný by tam měl nastoupit než já. Pokud Čechy nebudou chtít, protože arenu prodali během dvou hodin, tak nemusí Čechy nabírat, tak to bohužel nedopadne, ale dopadne to jindy. UFC se sem bude vracet. Pokud nebudu v únoru, budu třeba na jaře, další rok. Je to otázka času," nehází Vémola flintu do žita.

Stále věří, že jednou pod hlavičkou této organizace opět vstoupí do oktagonu. Jestliže mu nevyjde Praha, dostaví se velké zklamání. Terminátor má ale v hlavě plán B. „Směřoval bych kariéru jinak. Bellator, Japonsko," naznačil a opět dodal. „Možná jiní už nevěří, ale nepochybuju, do Prahy se dostanu, dávám tomu 100 procent."

23. února 2019 bude definitivně jasno.