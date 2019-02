Mlátím lidi za peníze, hlavně když je na chleba, rozparádil se Vémola

Vzal si mikrofon a spustil. Mluvil nejvíc ze všech bojovníků, kteří přišli na představení nové sezony organizace Oktagon MMA. Mluví rád, mluví hodně, neříká fráze a dokáže seknout do živého. Někdo může namítat, že jde občas o opakující se hlášky, ale stále zabírají. Co Karlos Terminátor Vémola během pár desítek minut také řekl v divadle Royal Theater? Vše uvidíte ve videu.

Co všechno řekl Karlos Terminátor Vémola po svém příchodu do Oktagonu

Reakce na fotku Samuela Krištofiče: „Pokud mě chcete fotit, postavím se před ten ksicht, protože nechci, abych byl na společných fotkách s jeho obličejem. On je jeden z důvodů, proč jsem do Oktagonu přišel."

Koho potká v kleci? „Nebylo nic, co mně Oktagon neumožní. Zmlátit Prince, zmlátit Piráta, zmlátit Kincla, když bude potřeba. A doručit československý fight století s Attilou Véghem."

Karlos Vémola půjde na slovenskou hvězdu

Sport.cz

O cílech: „Chci se stát šampionem Oktagonu. První krok je vyhrát pás v 84. Na tenhle pohled si začínejte zvykat (bere si pás Davida Kozmy ze stolu), abych získal všechny pásy všech českých organizací."

O neúčasti Krištofiče na tiskové konferenci: „Když zjistil, že tady budu, tak odjel, co nejdál to šlo, někam na sever, aby se tady neukázal. Doufám, že bude mít odvahu postavit se do 84, když teď utíká do velteru (váha do 77 kilo)."

Téma Patrik Kincl: „Nechci, aby se mě novináři ptali, jestli před ním utíkám, protože tu otázku čekám. Neutíkám před někým, koho jsem už porazil. Patrik Kincl je vítaný tady, může mě přijít zmlátit do Oktagonu."

"Karlos je velmi silný bojovník, to bych lhal, kdybych řekl, že ne. Není to slabý gádžo. I kvůli němu je tento sport u nás tolik populární," řekl Attila Végh.

K zápasům s Attilou Véghem: „Budu jeden z mála, který ho porazí. A já dokonce dvakrát. (v plánu jsou dva zápasy)."

Zápas s Viktorem Peštou: „Ať se postaví do fronty."

Reakce XFN na přestup Karlose Vémoly do Oktagonu. Byla to zrada!

Sport.cz

Dluží mu XFN peníze? „Tohle je otázka na advokátní kancelář pana Dittricha, kdo a co mi dluží, to mě celkem nezajímá. Já mlátím lidi za peníze, tohle vyřizuje Dittrich. Já jenom utrácím a přijímám. Hlavně když je na chleba, můžu někoho zmlátit a je za to dobře zaplaceno."

Bude zápas s Martinem Šolcem 16. března v Ostravě? „Pokud bude, tak jedině v Ostravě, potom už nikdy nebude. Pokud se připravuje a chce zápas, může ho mít v Ostravě. Pokud ne, jedu si dál po svojí lajně. Titul v 84, zmlátit Piráta, potkat se s Attilou. Jedeme dál, nečekáme na důchodce."