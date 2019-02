Fanoušci vypískali Američanku, Pudilová padla. Brazilec spustil šicí stroj a ukončil Poláka

Slibovali show a zábavu, také ji doručili. První galavečer nejprestižnější MMA organizace na světě v Česku je minulostí. Akce UFC Fight Night předvedla vše, co fanoušci doposud znali převážně jen z televize. Vyprodaná O2 arena viděla třináct zápasů. Největší nervy měli diváci při zápase Lucie Pudilové, jediné Češky na kartě bojovníků. Ta nakonec padla s Američankou Liz Carmocheovou na body. Příbramská střela přesto odcházela za bouřlivého potlesku, soupeřka slyšela pískot. Neprávem, tímto gestem fanoušci neukázali fair play. Hlavní a poslední zápas večera vyhrál Brazilec Thiago Santos.

Polák Jan Blachowicz vs. Brazilec Thiago Santos. Komplexní zápasník a proti němu muž s vytetovaným kladivem přec celý hrudník a břicho. Vrchol večera, který si polský válečník ozvláštnil nástupem na hit od Ivana Mládka - Jožin z bažin.

Čeští fanoušci a po nich polští, ti hnali Blachowicze dopředu. V prvním kole z pěti šlo spíše o taktický boj. Ve druhém byl o něco přesnější Polák, ale soupeř občas vypustil své obávané kladivo, které zatím ale nezasáhlo. Ve třetím se už nemýlil. Trefil, Polák šel k zemi a Brazilec spustil „šicí stroj" a několika rychlými a agresivními údery nedal soupeři šanci, rozhodčí zápas ukončil. Poté se oba borci objali, boj skončil.

Brazilský bojovník Thiago Santos inkasuje úder od Jana Blachowicze na pražském galavečeru UFC Fight Night. Nakonec však Brazilec vyhrál.

Per Haljestam, Reuters

Po Pudilové se v kleci ukázal Stefan Mrakodrap Struve, 213 centimetrů vysoký bojovník. Na druhé straně oktagonu stál Marcos Rogerio de Lima z Brazílie, ten byl o 28 centimetrů menší, jenže jeho první rána poslala Nizozemce na záda a ten se musel bránit. Takto vypadalo celých úvodních pět minut.

V MMA může být každým okamžikem vše jinak. To platilo i v tomto duelu. Ve druhém kole Struve dostal Brazilce na záda a uškrtil ho. I když vyhrál, oznámil, že šlo patrně o jeho poslední zápas v MMA.

Je naváženo. Galavečer UFC v Praze může začít.

Sport.cz

Hlavní karta měla na programu šest duelů a začala soubojem Magomed Ankalajev vs. Klidson Abreu. A Brazilec z prvního kola odešel ze zlomeným a zakrváceným nosem. Doslova z něj měl hokejku. Přesto šel do druhého kola, ukázal se i ve třetím, ale po patnácti minutách boje bodoví rozhodčí určili, že vítězem se stal Rus.

John Dodson - Petr Yan, další porce adrenalinu. Tihle dva už na sebe byli natěšení při vážení. Rus dal na úvod po příchodu do oktagonu salto, Američan rozdával úsměvy. Začal náporem, ale po čase nabíral na převaze soupeř s Dodson šel do druhého kola z hodně rozevlátým účesem.

Velký aplaus si oba vysloužili za druhých pět minut zápasu. Oba poznali sílu úderů soupeře, přesto ani jeden nebyl ukončen.

Po zápase přišlo objetí a vyjádřený respekt obou soků, kteří se ještě před pár minutami chtěli ukončit před limitem. Ani jeden neuspěl, opět museli rozhodnout karty bodových rozhodčích. A ti určili jako vítěze Rusa Yana.

Pudilová ukázala srdce

Po tomto boji, který rozparádil šestnáct tisíc fanoušků, došlo na souboj Lucie Pudilové a Liz Carmoucheové. Rachot, peklo, když Příbramská střela kráčela ke kleci. Nejtěžší zápas její kariéry se blížil. Pískot, ten doprovodil Američanku do oktagonu. Poté už byly v hlavních rolích jen ony dvě!

Boj o pozici u pletiva, Pudilová ubránila pokusy o stržení a ukázala, že silově na soupeřku má. Téměř celé úvodní kolo byla Češka na pletivu a dvakrát Američanku škrtila, ale jelo se dál.

Lucie Pudilová (vlevo) zasahuje soupeřku, ale nakonec na galavečeru smíšených bojových umění UFC v Praze prohrála s Američankou Carmoucheovou na body.

Vít Šimánek, ČTK

Díl druhý, druhé kolo. „Lucka, Lucka," neslo se zaplněnou halou. Potlesk na otevřené scéně. „Kdo neskáče, není Čech," další motivační vzkaz pro Pudilovou. Druhé kolo bylo opatrnější, vše v postoji. Češka byla aktivnější, jenže Carmoucheová si hlídala bezpečně vzdálenost.

Ve čtvrté minutě přišel povedený takedown Američanky a Pudilová se dostala do problémů, musela se v pozici na zádech bránit. A zvládala to dobře, nakonec pozici dokonce otočila a útočila.

Velkou bitvu svedla Lucie Pudilová z České republiky (vpravo) a Liz Carmoucheová z USA na galavečeru smíšených bojových umění UFC. Nakonec Češka na body prohrála.

Vít Šimánek, ČTK

Díl třetí, kolo poslední. Američanka byla pasivnější, Češka útočila. Tři minuty do konce a ani jedna si nemohla být jistá, že má větší šanci u rozhodčích. Dvě minuty před koncem a Pudilová byla opět na zádech, zase obrana a nevýhodná pozice. Američanka držela nohu, Pudilová nasadila lokty, a nakonec dostala soupeřku na záda a měla drtivý závěr. Bude to stačit pro rozhodčí? Ne. Pudilová zvedla fanoušky ze sedaček, ale v adrenalinové bitvě prohrála, tak to viděli všichni tři rozhodčí. V ten moment se halou spustil obrovský pískot. Neprávem, tímto gestem fanoušci neukázali fair play.

V následujícím zápase se dlouho neohřál v kleci Giant Villante, rychle si s ním poradil Michal Oleksiejczuk.

Premiérový galavečer UFC odstartoval v 17 hodin. Předkrm sedmi zápasů před hlavní kartou. Přesto už v tuto chvíli byla vyprodaná O2 arena z poloviny zaplněná.

Damir Ismagulov - Joel Alvarez, tři kola po pěti minutách, které se odehrály celé v postoji, ani jeden pokus o takedown (strh na zem). Na body přesvědčivě vyhrál Ismagulov.

Po této dvojici se v oktagonu představili Rustam Chabilov a Diego Ferreiera. Nyní už byla hala téměř zaplněná. Žádné čekání na hlavní zápasy, premiéra UFC v Praze byla lákadlem už od začátku. Vítězem se stal Ferreira, který byl lepší v postoji a nástupy na strhy si dokázal většinou zkušeně pohlídat.

Michel Prazeres vs. Ismail Naurdiev. Třetí duel, který už byl větší bitvou v kleci. A tu už viděla zaplněná O2 arena, vyhrál druhý jmenovaný.

Večer bojových umění UFC Fight Night Prague nabídl v pražské O2 areně také bitvz Ismaila Naurdieva z Rakouska (nahoře) a Michela Prazerese z Brazílie.

Vít Šimánek, ČTK

Po nich klec na 3x5 minut patřila dvojici Damir Hadcovic a Marco Polo Reyes. A tady už došlo na první předčasné ukončení. Ve druhém kole zasáhl do boje rozhodčí a pro nadvládu na zemi stylem ground and pound (údery) se stal vítězem Hadcovic, jeho soupeř poté zůstal otřesen ležet na zemi a byl k němu povolán lékař.

„Praha je nádherné město, děkuju," řekl ještě v oktagonu šťastný vítěz a vysloužil si velký aplaus.

Bude to válka! Slibují Thiago Santos a Jan Blachowicz

Sport.cz

Pátý zápas patřil ženám. Veronica Macedová vs. Američanka Gillian Robertsonová. Soupeřka z Venezuely překvapila už při nástupu, když si vybrala song československých raperů Marpa s Rytmusem. Ten ji ale k výhře nepomohl, ve druhém kole byla uškrcena. „Tohle je můj oblíbený závěr, ale stále se pokouším útočit," řekla po výhře usměvavá vítězka

Po dámské bitvě přišli do klece Daniel Teymur a Chris Fishgold. A v prvním kole předvedli divočinu, když se ukázali na zemi i v postoji. Oba ale první kolo přežili a šli do druhého. Tady se dlouho nebojovalo. Fishgold soka na zemi po sedmdesáti sekundách uškrtil. „Největší sen se stal skutečností v Praze," byl dojatý vítěz.

Carlo Pedersoli v akci.

Facebook: Carlo Pedersoli Jr

Vnuk Buda Spencera, nezapomenutelného herce, i ten zápasil pod střechou největší české haly. Do klece vkročil Carlo Pedersoli, proti němu se postavil Dwight Grant. Oni uzavírali první část galavečera. Grant se na konci první kola přesně trefil, Ital šel k zemi, vypadl mu chránič a Američan poté přiložil pod kotel a rozhodčí duel ukončil. Sekundu před koncem!

Pedersoli se začal hned rozčilovat, dokonce přiletěla do oktagonu židle pro zápasníky a fanoušci začali nesouhlasně pískat nad verdiktem rozhodčího. Nic se ale nezměnilo, Spencerův vnuk odcházel do šatny rozladěn s porážkou. „Chápu jeho zklamání, ale rozhodnutí je správné," dodal vítěz.