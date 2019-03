Žádné tajnosti. Chci vydělat tolik, abych už nemusel pracovat

Je zkušený, přitom je i nováčkem. Poprvé se zápasník MMA Jan Gottvald představí pod organizací Oktagon MMA. V sobotu v Ostravě se proti němu v kleci postaví neporažený Mantas Zukauskas. Český zápasník má skóre 8:2. Připraví on první porážku dvacetiletému litevskému sokovi, který vzal zápas na poslední chvíli?

Gottvald soupeře bere jako překážku za svým snem, se kterým se netají. „Rád bych zápas ukončil v prvním kole. V MMA mám vizi, chci se dostat během tří, čtyř let na vrchol. Když to vyjde, vydělám pěkný peníze. Když ne, budu dělat nějaký byznys, nebo cokoliv jiného. Vrchol v MMA je tolik, abych už nemusel do smrti pracovat," usmívá se člen Jetssam Gymu Brno, který se také připravuje s Jiřím Procházkou, jenž bojuje pod organizací Rizin v Japonsku.

Ze stejného klubu v Ostravě bude zápasit také Ondřej Raška, ten si střihne vyhecovaný fight s Václavem Mikuláškem. Tady už je hustá atmosféra před samotným zápasem.

Ondřej Raška (vpravo) a Václav Mikulášek. Tihle dva kluci budou mít k sobě ještě blíže. V kleci!

Sport.cz