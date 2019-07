Není kam ustoupit. Tyhle holky se jdou pobít!

V pátek se na vážení k sobě chovaly skoro jako kamarádky. Srandičky, úsměvy, objímání. Za pár hodin bude vše jinak. Žádné šminky, parády. Obě celkem kvůli duelu shodily na dvacet kilo. Semifinále projektu Y organizace OKTAGON MMA je realitou, není kam ustoupit, směr je jasný, vkročit do klece a tam si prožít koktejl, kde dopředu nikdo nezná jeho příchuť.

„Strašně moc se těším. Nehorší bylo dělání váhy, tam jsem si sáhlo na dno, ale celé mě to baví. Jsme dvě normální holky, které se jdou na chvíli pobít a potom si sednou na pivo," má představu Borodáčová.

„Jsem neuvěřitelně nabitá energií. Příprava byla hodně náročná, a to fyzicky i psychicky. Nechci, aby se zápas zvrtl v neřízenou bitku. V hlavě jsem si to s Evou rozdala aspoň milionkrát," přiznala Klinderová. Za pár hodin obě poznají, jak se jejich představy trefily do reality. Za pár hodin budou bojovat do posledních sil.

Celkem se do klece na Štvanici postaví dvanáct dvojic, 22 chlapů a 2 ženy. Tam, kde kdysi hrály světové tenisové hvězdy, se nyní představí novodobí gladiátoři v oktagonu.