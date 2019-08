Historický moment se blíží. Do rekordního zápisu promluví i černý trh

Ještě je dost času, jenže kdo zaváhá, nemusí být u historického momentu. Čistokrevný MMA galavečer a vyprodaná O2 arena, největší hala v Česku. Jako mezník toho sportu bude v kalendáři zapsán 9. listopad. Do akce zbývá necelých 83 dnů a z kapacity okolo 19 600 míst je ve volném prodeji už jen okolo šesti tisíc vstupenek. „Dle mého odhadu by mohlo být po polovině října vyprodáno a vůbec poprvé by se u nás mohly lístky na černém trhu MMA vyšplhat výš, než je původní cena,“ odhalil aktuální číslo prodeje na svém Facebooku promotér organizace OKTAGON MMA Ondřej Novotný.