Nečekaně těžký soupeř na bývalém tankodromu. Přijal Pešta výzvu?

Jen pár centimetrů mu chybí do dvou metrů a váha ukazuje přes metrák. I s těmito proporcemi vyrazil zápasník MMA Viktor Pešta osedlat sedmdesát koní. Rozhodl se vyzkoušet enduro. Do parády si ho vzalo úspěšné duo bratří Kuklíků. Devětadvacetiletý bojovník poskládal tělo na čtyřtaktní dvěstěpadesátku a vydal se bojovat. Žádná klec, rány od soupeře, tentokrát nerovný terén a citlivá ruka na plynu.

Chrániče, výstroj, helma a speciální boty. Velikost osmačtyřicet, větší číslo k mání nebylo. Pešta měl kliku, vešel se přesně na palec a na bývalém tankodromu u Benešova se mohl pustit do dvou hodin ve společnosti bublající a velmi citlivé motorky.

Škola jízdy v terénu, tady pod dohledem kamery, Pešta přijal výzvu a šel se pasovat. Základní vysvětlení co, kde, jak a proč. Na začátek vše v klidu, žádná divočina. Jediný špatný pohyb, cuknutí rukou a stokilový zápasník se mohl také nedobrovolně položit se stokilovou motorkou, a to by nemuselo skončit bez následků. Navíc Pešta má před zápasem. Pokud by se zranil, Američan Jeremy Kimball by mohl přijít o soupeře na 9. listopadu do O2 areny.

Sport.cz, O2 TV Sport

„Bavilo mě to, ale mám dojem, že to nemám pod kontrolou. Tohle jsem dělal poprvé, takže jsem ani nepočítal, že bych to tu pálil, skákal. Je to docela náročný," přiznal druhý Čech, který zápasil pod americkou organizací UFC.

Z MMA je zvyklý na těsný kontakt s protivníkem, i tady dostával rady, aby tiskl kolena ke stroji a nevlály mu nohy. Větší bázeň, než před soupeřem v kleci ale Pešta z desítek koní neměl. „Pokud bych se zranil, trenéři by mě nepochválili, respekt tam byl, ale podělanej jsem nebyl," zhodnotil první kilometry na trati, kde se od 27. do 28. září uskuteční motofestival Rock'n'ride.

Zápasník MMA Viktor Pešta si vyzkoušel enduro.

Sport.cz

„Plnej céres." Nic takového. Pešta si bez větší prekérky zaklusal, až do poslední chvíle, kdy ho málem jeden krpál vyhodil ze sedla. Kobylu ale nevylágroval, užil si pohodu, nevystoupil. Vše se obešlo i bez beng, ani nemusel mít papíry na trati. A to je nemá v čistírně. Prostě všechno na cajk. Pár jízd a byl by z něj blátomajstr. Nedal mašině ani pořádně napít, takže nebylo hladový voko.

„Nevím, jestli jste to chytli, ale jednou mi to ujelo trochu do křoví, ale pohoda, nic se nestalo," usmál se Pešta a šel se převléct do civilu, škola endura skončila. Jen po nečekaném výjezdu z trati zůstala na motorce památka v podobě nedobrovolně nasečené trávy.

A Pešta? Zpátky do svého světa MMA. „Večer mě čeká trénink, zápas se pomalu blíží."