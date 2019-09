A jede se do světa. Jediná Češka v UFC doufá, že dostane do těla

Včera

Miloš Bartl porazil ve svém úvodním zápase na mistrovství světa v Jekatěrinburgu Michaela Ostroumova z Izraele 5:0 na body. Ve druhém kole váhové kategorie do 75 kilogramů se v sobotu utká s Kazachem Tursynbajem Kulachmetem. Ve stejný den se do šampionátu poprvé zapojí i druhý Čech Petr Novák, který měl v kategorii do 63 kg volný los. Na jméno svého soupeře si musí počkat do čtvrtka.