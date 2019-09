Boj do poslední kapky potu a krve! Králem může být jen jeden

Zápas ve velterové váze, která je podle pravidel 77 kilogramů. Oba zápasníci se vážili den před zápasem, v době fightu měl Krištofič přes devadesát, což bylo vidět, byl větší, jeho údery byly přesnější, tvrdší. Pukač se výborně pohyboval, uhýbal, ale především soupeřova levačka razítkovala jeho obličej v takové frekvenci, jako kdyby mělo jít o poslední rány života. Žízeň po bitvě v oktagonu, tady šlo o krále Bratislavy. Tím se stal jednoznačně Pirát, který přejel Diamantového čáva.

„Příjemně mě překvapilo, že se nesnažil o takedowny, překvapilo mě to ještě víc, když po dvou třech kolech jasně prohrával, tak jsem zápas vnímal. Čekal jsem to od čtvrtého kola, čekal jsem to už od prvního kola, ale nepřišlo to. Teď si můžu užívat sladkou výhru a žít si sladký život," usmál se třicetiletý Krištofič, který má nyní v MMA 12 výher a 3 porážky.

O2 TV Sport, OKTAGON MMA

Pukač vydržel do konce, bojoval, pokusil se v posledních pěti minutách o zvrat, ale sám uznal, bylo pozdě. „Hlavou mi proběhlo, že musím dát do pátého kola všechno, protože čtyři jsem prohrál. V pátém jsem to chtěl ukončit, ale neměl jsem už sílu," dodal zápasník, jehož obličej projde v tomto týdnu barevnou proměnou.