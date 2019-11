Těžká váha udeřila. V obchoďáku padlo K.O. v poslední sekundě a maminka plakala

Výhra K.O., takže zatím spokojenost s mistrovstvím republiky?

Když to shrnu, užil jsem si zápas. Samozřejmě to nebylo vůbec jednoduchý, ale jakákoliv snadná cesta vede do prdele. Vyhrál jsem a jsem za to rád.

V prvním kole vás rozhodčí počítal, co se stalo?

Abych řekl pravdu, ani jsem nevěděl proč, ale pak mi to pan rozhodčí vysvětlil. Kdo je v amatérském boxu déle jak tři vteřiny ve dvojáku, tak ho počítají. Dostal jsem za uši, že se mám naučit pravidla (smích).

Program MR v boxu Vyřazovací boje probíhají od 31. října do 2. listopadu v obchodním centru Arkády Pankrác. Finálový galavečer proběhne v neděli 3. listopadu v hlavním sále paláce Lucerna.

Před pěti lety jste skončil s profesionálním boxem, nyní máte za sebou dva zápasy v extralize, teď duel na domácím šampionátu, poznal jste rozdíl?

Zase tak velký nevidím. Tady se jede jen na tři kola, takže nemůžu tolik taktizovat, pořád musím něco dělat, ale stále to je stejný box frajera proti frajerovi. Hlavně u nás profi není na takové úrovni, aby tu byl nějaký opravdu velký rozdíl. Kluci jsou všichni relativně na stejné úrovni. Podle mě se rozdíly zbytečně řeší.

Pár sekund před koncem jste poslal soupeře na podlahu, kolik zbývalo do konce, víte?

Na body jsem asi vedl, ale do každého zápasu jdu s tím, že chci soupeře ukončit před limitem. K.O. samozřejmě potěší. Trenér říkal, že to bylo v poslední sekundě.

V sobotu máte další vyřazovací zápas, myslíte už na neděli a finále v Lucerně?

Čekám další otevřený duel. Neřeším neděli, vidím jen sobotu, zbytečný řešit takový věci, teď je důležitá sobota.

Po zápase vám gratulovala maminka, je vaši velkou fanynkou?

Plakala, byla dojatá, že zápas takhle dopadnul.

Radí vám?

Hned po zápase mi řekla, že do soboty musím natrénovat fyzičku, takže asi půjdu běhat. (smích).