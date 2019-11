Do zápasu dám srdce českého lva. Nepodělám se z velkého jména, říká česká jednička

Další ochutnávka světové špičky. V říjnu byl nad jeho síly neporažený Američan Jermaine Franklin. V sobotu se boxer Pavel Šour představí v Monte Carlu. Tam ho bude v ringu čekat v těžké váze Hughie Fury, bratranec slavného Tysona. Další velká zkouška. Před pár týdny přišla do Česka nabídka, která se neodmítá. Bitva s Angličanem, který se pohybuje na hranici světové dvacítky. „Udělám vše pro dobrou reklamu českého boxu,“ slibuje před bitvou sedmatřicetiletý bojovník s přezdívkou Pablo, který je českou jedničkou v těžké váze.

Co vás první napadlo, když přišla šance na tohoto soupeře?

Skvělá nabídka a úžasná příležitost.

Čeká vás těžká zkouška, jakou máte formu?

Není ideální, nebylo moc času. Do toho jsem řešil osobní problémy, které přípravě bránily. Nicméně do zápasu hodlám dát vše, co ve mně bude.

Na přípravu jste neměl moc času, na co jste se zaměřil?

Především na objem kyslíku, a hlavně jsem se snažil připravit psychicky.

Čeká vás slavné jméno, znamená to něco pro vás?

Primárně úžasný zážitek zaboxovat si se světovou špičkou a možnost ukázat, že se z velkého jména nepodělám.

Jde o váš finančně nejlépe ohodnocený zápas kariéry, můžete naznačit částku?

Jde o zatím nejlépe ohodnocený zápas kariéry. (Podle informací Sport.cz jde o částku ve stovkách tisíc korun).

Když vezmu vaše poslední tři duely - Šálek (189. místo na boxrec.com), Franklin (59), Fury (22). Jak a v čem vidíte největší rozdíly mezi těmito soupeři?

Šálek je nezkušený kluk, který má vše před sebou. Když zvládne srovnat hlavu, má potenciál. Franklin je nebezpečný, ale byl k poražení, jeho kvality jsou přeceňované. Fury je velmi kvalitní boxer. Špatně se proti němu boxuje a je těžké ho zasáhnout. Zatím ho nikdo nesundal.

Představení boxerů Pavel Šour Výhry 11 Prohry 2 Věk 37 Posledních pět zápasů 4/1 Hughie Fury Výhry 23 Prohry 3 Věk 25 Posledních pět zápasů 3/2

Je pro vás Fury favorit?

Je velmi kvalitní. Nesundali ho ani borci, jakými jsou Povětkin, Parker a Pulev. K tomu porazil bývalého mistra světa Pettera.

Jaké jsou jeho přednosti?

Hlavně oči, uhýbá stejně dobře jako bratranec Tyson.

Čím chcete Furyho překvapit?

Troufám si říct, že mě podcení, na to sázím.

Jste o 12 let starší, jde o fakt, který může něco znamenat v zápase na 10 kol?

Určitě ano. Příprava nebyla podle představ, ale nebudu brečet. Zápas jsem vzal, takže do něj dám srdce českého lva.

Může tento fight více zpopularizovat box u českých fanoušků?

Můj boxerský styl není příliš atraktivní. Jsem starý vyčůraný pes. Lidi spíš zajímají bomby a tvrdé výměny. Nicméně udělám vše pro dobrou reklamu českého boxu.