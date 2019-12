Zastávka UFC, boj mezi elitou. Prosadí se tvrdé hlavy z Čech v Americe?

Zabalil tašku s nápisem UFC a vyrazil do Ameriky na UFC. Stylový. Trenér Petr Monster Kníže bude stát ze soboty na neděli u klece při zápase Machmuda Muradova, kterému se postaví ve Washingtonu Američan Trevor Smith. „Pokud zůstane fýza, tak to bude v pohodě,“ má jasno kouč, který je sám stále aktivním zápasníkem.

První duel Muradov v UFC vyhrál, co čekáte od druhého zápasu?

Záleží, jaké pocity budou po příletu. Ideální by bylo být v Americe před zápasem sedm dnů, organizace UFC nám dala letenky na pondělí. K tomu proplácí letenku jen jednomu trenérovi, takže zbytek týmu přiletí ve středu. Důležitý bude, jak Mach zvládne jet lag. Pokud zůstane fýza, tak to bude v pohodě. Zápas musíme udělat na fyzičce a pohybu. Soupeř je zkušenější, statičtější a dobrý wrestler.

Muradov říkal, že protivník je tvrďák jako vy, takže na tento styl by měl být připravený, ne?

No... je pomalejší, nebojí se prostě chodit do střetu. Líbí se mu to víc, než boj na vzdálenost. Pokud by dostal Macha pod tlak, bylo by to špatný. Musíme bodovat ze vzdálenosti a nechodit s ním moc do kontaktu.

Půjde o těžšího soupeře, než byl v premiéře Ital Alessio Di Chirico?

Určitě má víc zkušeností, je stejně vysoký a má lepší wrestling.

Jak vidíte procenta na výhru?

Pokud vydrží fýza, udělá se dobře váha, zpátky se dobře zavodní, tak má Mach větší šance na vítězství.

Jak se změnil život okolo Muradova poté, co podepsal UFC?

Vzhledem k tomu, že tento zápas je zase trochu narychlo (Muradov se o něm dozvěděl před necelým měsícem), moc jsem s ním nesouhlasil, ale takhle to je. Příprava se zkrátila, Mach odjel hned spárovat do Polska na čtrnáct dnů a na nic jiného nebyl čas. Bohužel, za mě to je málo času na přípravu. Ta by měla být minimálně na tři měsíce. Další zápas bych viděl na únor, březen.

Je obtížné se domluvit, když on chce každé dva měsíce zápas?

Není to jednoduchý.

Můžete být konkrétnější?

Vždycky tam je konfrontace. Teď situaci ještě ovlivnil trenér z Polska, který mu zápas odsouhlasil, že on do toho jde, takže byli dva proti jednomu.

Petr Monster Kníže.

Czechfighters.cz

Je těžký tohle skousnout?

Vzhledem k tomu, kolik mi je let, jaké mám zápasové zkušenosti, tak není kam spěchat. Výkon není potom stoprocentní. Každý vrcholový sportovec a trenér ví, že dostat se do top formy jde ideálně dvakrát do roka, aby byl čas na regeneraci a najetí opět do přípravy. Čím častěji zápasíte, tělo víc bolí a je větší riziko zranění a nedostanete se do správné kondice. Časem bude chybět odpočinek a může se dostavit přetrénování.

A on chce a chce...

Chce a neposlouchá.

Tvrdá hlava, to máte společný, ne?

(kýve souhlasně hlavou). Já mám tu hlavu tvrdou fyzicky, on mentálně (smích).

Když odsločíme k vám, kdy budete mít další zápas?

Určitě na jaře, mám několik nabídek, patrně půjde o Prahu. Ve hře jsou organizace I Am Fighter, XFN, a ještě jedna, která má dělat v březnu turnaj. (Podle organizace XFN má Kníže zápasit 6. března v Praze).